https://ria.ru/20250920/moskva-2043202831.html

На территории закрытой школы в Москве начали поднимать обрушившиеся плиты

На территории закрытой школы в Москве начали поднимать обрушившиеся плиты - РИА Новости, 20.09.2025

На территории закрытой школы в Москве начали поднимать обрушившиеся плиты

На территории неработающей школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, развернули кран-манипулятор и поднимают... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T16:35:00+03:00

2025-09-20T16:35:00+03:00

2025-09-20T16:35:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043197028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f1fadc025e91902a14fec8db51f54a0.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На территории неработающей школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, развернули кран-манипулятор и поднимают бетонные плиты, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними. Как передает корреспондент РИА Новости, на территории школы развернули второй кран-манипулятор и поднимают бетонные плиты, территорию школы оцепили лентой. По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

https://ria.ru/20250920/shkola-2043200312.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на территории закрытой школы на востоке Москвы Сотрудники МЧС работают на территории закрытой школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На территории учебного заведения подняли кран-манипулятор, спасатели спиливают мешающие ветви деревьев с помощью бензопилы. 2025-09-20T16:35 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)