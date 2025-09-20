https://ria.ru/20250920/moskva-2043194320.html
Московские врачи помогли туристке после укуса тайской обезьяны
Московские врачи помогли туристке после укуса тайской обезьяны - РИА Новости, 20.09.2025
Московские врачи помогли туристке после укуса тайской обезьяны
Московские врачи помогли туристке после укуса тайской обезьяны

Московские врачи сделали вакцинацию от бешенства туристке после того, как ее на отдыхе за палец укусила тайская обезьяна
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московские врачи сделали вакцинацию от бешенства туристке после того, как ее на отдыхе за палец укусила тайская обезьяна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Отдых обернулся приключением: туристке из Москвы понадобилась вакцинация после встречи с тайской обезьяной. В Таиланде обезьяна укусила туристку в палец. За рубежом девушка не обратилась к врачу, решив, что ссадина не опасна. Но по приезду в Москву решила перестраховаться и обратилась в ГКБ №15", - говорится в сообщении. Отмечается, что врачи обработали рану и сделали вакцинацию от бешенства. Убедившись в отсутствии нежелательных реакций на прививку, девушку отпустили домой.
