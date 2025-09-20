Рейтинг@Mail.ru
15:57 20.09.2025
Московские врачи помогли туристке после укуса тайской обезьяны
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московские врачи сделали вакцинацию от бешенства туристке после того, как ее на отдыхе за палец укусила тайская обезьяна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Отдых обернулся приключением: туристке из Москвы понадобилась вакцинация после встречи с тайской обезьяной. В Таиланде обезьяна укусила туристку в палец. За рубежом девушка не обратилась к врачу, решив, что ссадина не опасна. Но по приезду в Москву решила перестраховаться и обратилась в ГКБ №15", - говорится в сообщении. Отмечается, что врачи обработали рану и сделали вакцинацию от бешенства. Убедившись в отсутствии нежелательных реакций на прививку, девушку отпустили домой.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московские врачи сделали вакцинацию от бешенства туристке после того, как ее на отдыхе за палец укусила тайская обезьяна, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Отдых обернулся приключением: туристке из Москвы понадобилась вакцинация после встречи с тайской обезьяной. В Таиланде обезьяна укусила туристку в палец. За рубежом девушка не обратилась к врачу, решив, что ссадина не опасна. Но по приезду в Москву решила перестраховаться и обратилась в ГКБ №15", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи обработали рану и сделали вакцинацию от бешенства. Убедившись в отсутствии нежелательных реакций на прививку, девушку отпустили домой.
