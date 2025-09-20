https://ria.ru/20250920/moskva-2043165202.html

Двое рабочих погибли во время реставрации школы на востоке Москвы

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно двое рабочих погибло из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу Знаменская 14/4", - сказал собеседник агентства.

