Рейтинг@Mail.ru
Двое рабочих погибли во время реставрации школы на востоке Москвы - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 20.09.2025 (обновлено: 13:29 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/moskva-2043165202.html
Двое рабочих погибли во время реставрации школы на востоке Москвы
Двое рабочих погибли во время реставрации школы на востоке Москвы - РИА Новости, 20.09.2025
Двое рабочих погибли во время реставрации школы на востоке Москвы
Двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T13:08:00+03:00
2025-09-20T13:29:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043168657_0:551:960:1091_1920x0_80_0_0_d8e77c2c1b6e192386085c0cd31d4f4d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Предварительно двое рабочих погибло из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу Знаменская 14/4", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250920/chp-2043125760.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043168657_0:401:960:1121_1920x0_80_0_0_e708693d468aea6fd63df35c1c999615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Двое рабочих погибли во время реставрации школы на востоке Москвы

Двое рабочих погибли при ЧП во время ремонта в школе на востоке Москвы

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Последствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Двое рабочих погибли, по предварительным данным, в результате ЧП во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно двое рабочих погибло из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу Знаменская 14/4", - сказал собеседник агентства.
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Один из пострадавших при ЧП в Приамурье находится в тяжелом состоянии
Вчера, 06:46
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала