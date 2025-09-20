В Молдавии партию Санду обвинили в спекуляции на теме внешней агрессии
ЛДПМ обвинила руководство Молдавии в провоцировании тревожности в обществе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 сен – РИА Новости. Руководство Молдавии спровоцировало состояние тревожности в обществе, спекулируя на теме внешней агрессии, заявили в руководимой экс-премьером Владимиром Филатом Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), которая призвала правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) представить гражданам четкие планы по развитию безопасности страны, вместо использования лозунгов.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. В период предвыборной кампании, представители ПДС строит свою агитационную политику на антироссийской риторике. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
"Сегодня в каждой семье обсуждаются риски конфликта, опасности для детей, экономическое и социальное будущее страны в случае агрессии. Руководство страны и ПДС создали всеобщее состояние тревожности, которое вышло за рамки кампании и превратилось в социальную реальность", - говорится в распространённом для СМИ заявлении ЛДПМ.
В нем отмечается, что правящая сила ограничивается обещанием вступления в Евросоюз в 2028 году, что не дает немедленных гарантий безопасности.
"Представление исключительно вступления в ЕС как "гарантии мира" является предвыборным лозунгом без содержания. Мир завтрашнего дня нельзя защитить только обещаниями, нужны конкретные меры уже сегодня", - подчеркивают в ЛДПМ.
Оппозиционеры требуют от ПДС разъяснить позицию по ключевым вопросам: статусу нейтралитета, развитию Национальной армии, внешним гарантиям безопасности, защите гражданского населения и созданию служб быстрого реагирования.
В начале сентября ЦИК Молдавии отказался регистрировать ЛДПМ для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, сославшись на нарушение сроков подачи документов. Партия оспорила это решение в Апелляционной палате, которая обязала ЦИК допустить ее к выборам в парламент. Высшая судебная палата Молдавии отменила решение Апелляционной палаты и оставила в силе отказ ЦИК в регистрации партии. Политсила оспорила это решение в ЕСПЧ.
В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в Европейский союз. Руководство страны под руководством президента Майи Санду продвигает курс на евроинтеграцию. В то же время в обществе сохраняется поляризация по отношению к внешнеполитическим приоритетам: часть населения поддерживает сближение с ЕС, другая выступает за сохранение и развитие связей с Россией и странами СНГ.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
