Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31

20.09.2025

Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские истребители Миг-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в пятницу. Ранее МИД Эстонии сообщил, что вызвал в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31. "Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - говорится в сообщении.МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с тем, что три российских МиГ-31 якобы нарушили эстонское воздушное пространство, пробыв там 12 минут. Таллин также решил запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

