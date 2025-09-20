https://ria.ru/20250920/matvienko-2043218691.html

Матвиенко объяснил популярность песен "Любэ", Кадышевой и Shaman

Матвиенко объяснил популярность песен "Любэ", Кадышевой и Shaman

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Песни с фольклорными мотивами, в частности, треки группы "Любэ", Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Shaman, набирают популярность естественным путем, потому что аудитория чувствует в них родное, считает народный артист РФ, член международного музыкального конкурса "Интервидение" Игорь Матвиенко. "Они вирусятся, но мы к этому не имеем дела. Это абсолютно естественный процесс. Есть такая песня "Сядем с отцом, сядем вдвоем". Молодежь в деревнях у бабушек начала снимать видео, как они сидят, едят оладушки, хотя песня была написана для фильма. А все это разошлось в соцсетях, потому что идет тренд на что-то свое, родное", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как можно объяснить новую волну популярности песен группы "Любэ". Матвиенко добавил, что в последнее время наблюдается тренд на фольклорный жанр, который популяризирует отечественную русскую культуру. "Надежда Кадышева, Shaman, Татьяна Куртукова - все используют в своем творчестве народные мотивы", - отметил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

