Матвиенко объяснил популярность песен "Любэ", Кадышевой и Shaman
Культура
 
18:15 20.09.2025
Матвиенко объяснил популярность песен "Любэ", Кадышевой и Shaman
Матвиенко объяснил популярность песен "Любэ", Кадышевой и Shaman
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Песни с фольклорными мотивами, в частности, треки группы "Любэ", Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Shaman, набирают популярность естественным путем, потому что аудитория чувствует в них родное, считает народный артист РФ, член международного музыкального конкурса "Интервидение" Игорь Матвиенко. "Они вирусятся, но мы к этому не имеем дела. Это абсолютно естественный процесс. Есть такая песня "Сядем с отцом, сядем вдвоем". Молодежь в деревнях у бабушек начала снимать видео, как они сидят, едят оладушки, хотя песня была написана для фильма. А все это разошлось в соцсетях, потому что идет тренд на что-то свое, родное", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как можно объяснить новую волну популярности песен группы "Любэ". Матвиенко добавил, что в последнее время наблюдается тренд на фольклорный жанр, который популяризирует отечественную русскую культуру. "Надежда Кадышева, Shaman, Татьяна Куртукова - все используют в своем творчестве народные мотивы", - отметил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Песни с фольклорными мотивами, в частности, треки группы "Любэ", Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Shaman, набирают популярность естественным путем, потому что аудитория чувствует в них родное, считает народный артист РФ, член международного музыкального конкурса "Интервидение" Игорь Матвиенко.
«
"Они вирусятся, но мы к этому не имеем дела. Это абсолютно естественный процесс. Есть такая песня "Сядем с отцом, сядем вдвоем". Молодежь в деревнях у бабушек начала снимать видео, как они сидят, едят оладушки, хотя песня была написана для фильма. А все это разошлось в соцсетях, потому что идет тренд на что-то свое, родное", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как можно объяснить новую волну популярности песен группы "Любэ".
Матвиенко добавил, что в последнее время наблюдается тренд на фольклорный жанр, который популяризирует отечественную русскую культуру. "Надежда Кадышева, Shaman, Татьяна Куртукова - все используют в своем творчестве народные мотивы", - отметил он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
