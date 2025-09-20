Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвал цель конкурса "Интервидение"
20.09.2025
Матвиенко назвал цель конкурса "Интервидение"
Народный артист РФ, член жюри международного музыкального конкурса от России Игорь Матвиенко назвал целью конкурса "разглобализацию культуры". РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, член жюри международного музыкального конкурса от России Игорь Матвиенко назвал целью конкурса "разглобализацию культуры". "Как раз после генеральной репетиции я понял, каковы цель и миссия данного конкурса. Даже придумал термин такой "разглобализация культуры". Причем, если "Евровидение" с абсолютным поп-форматом - это глобализационный конкурс, то у нас (в "Интервидении" - ред.) есть разглобализация", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, член жюри международного музыкального конкурса от России Игорь Матвиенко назвал целью конкурса "разглобализацию культуры".
"Как раз после генеральной репетиции я понял, каковы цель и миссия данного конкурса. Даже придумал термин такой "разглобализация культуры". Причем, если "Евровидение" с абсолютным поп-форматом - это глобализационный конкурс, то у нас (в "Интервидении" - ред.) есть разглобализация", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Швыдкой рассказал о переговорах с США и Европой по "Интервидению"
1 мая, 19:06
 
Культура
 
 
