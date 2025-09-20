Матвиенко назвал цель конкурса "Интервидение"

https://ria.ru/20250920/matvienko-2043205833.html
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Народный артист РФ, член жюри международного музыкального конкурса от России Игорь Матвиенко назвал целью конкурса "разглобализацию культуры". "Как раз после генеральной репетиции я понял, каковы цель и миссия данного конкурса. Даже придумал термин такой "разглобализация культуры". Причем, если "Евровидение" с абсолютным поп-форматом - это глобализационный конкурс, то у нас (в "Интервидении" - ред.) есть разглобализация", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
