Лавров рассказал о реакции партнеров России на возрождение "Интервидения"

Партнеры России практически сразу позитивно откликнулись на возрождение "Интервидения", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

2025-09-20

2025-09-20T21:02:00+03:00

2025-09-20T21:13:00+03:00

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партнеры России практически сразу позитивно откликнулись на возрождение "Интервидения", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы изначально хотели, чтобы участниками ("Интервидения - ред.) были страны БРИКС и их партнеры… Когда об этом конкурсе мы сообщили нашим партнерам, практически сразу большинство из них откликнулись позитивно, весть об этом разнеслась по всей земле, страны, которые далеки от БРИКС географически, решили выдвинуть своих участников", - сказал Лавров на финальном шоу конкурса "Интервидение".Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представлят певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

