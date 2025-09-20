Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о реакции партнеров России на возрождение "Интервидения"
21:02 20.09.2025 (обновлено: 21:13 20.09.2025)
Лавров рассказал о реакции партнеров России на возрождение "Интервидения"
Лавров рассказал о реакции партнеров России на возрождение "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Лавров рассказал о реакции партнеров России на возрождение "Интервидения"
Партнеры России практически сразу позитивно откликнулись на возрождение "Интервидения", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партнеры России практически сразу позитивно откликнулись на возрождение "Интервидения", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы изначально хотели, чтобы участниками ("Интервидения - ред.) были страны БРИКС и их партнеры… Когда об этом конкурсе мы сообщили нашим партнерам, практически сразу большинство из них откликнулись позитивно, весть об этом разнеслась по всей земле, страны, которые далеки от БРИКС географически, решили выдвинуть своих участников", - сказал Лавров на финальном шоу конкурса "Интервидение".Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представлят певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Лавров рассказал о реакции партнеров России на возрождение "Интервидения"

Лавров: партнеры России позитивно откликнулись на возрождение "Интервидения"

Международный музыкальный конкурс "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс Интервидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Международный музыкальный конкурс "Интервидение". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партнеры России практически сразу позитивно откликнулись на возрождение "Интервидения", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы изначально хотели, чтобы участниками ("Интервидения - ред.) были страны БРИКС и их партнеры… Когда об этом конкурсе мы сообщили нашим партнерам, практически сразу большинство из них откликнулись позитивно, весть об этом разнеслась по всей земле, страны, которые далеки от БРИКС географически, решили выдвинуть своих участников", - сказал Лавров на финальном шоу конкурса "Интервидение".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представлят певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Зрители на финале конкурса "Интервидение" бурно приветствовали Россию
Вчера, 21:10
 
