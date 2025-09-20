Единство в свободе. На Куликовом поле отметили Год защитника Отечества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В день 645-й годовщины Куликовской битвы в рамках празднования Года защитника Отечества на "первом ратном поле России" прошла торжественная церемония возложения цветов к Колонне Дмитрия Донского на Красном холме Тульской области.
С напутственным словом к собравшимся обратился митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
«
"Здесь этим подвигом самозабвенной жертвенной христоподобной любви наших пращуров был воздвигнут алтарь Отечества нашего. И в основание его была положена пуповина родившегося в этом жизненном подвиге всего народа и героев Куликова поля начала нашей российской государственности. Как единство в свободе по закону жертвенной любви", — сказал митрополит.
Роль Куликова поля в истории страны прокомментировал РИА Новости губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
"Это фактически зарождение нашей государственности, зарождение нашего твердого, крепкого характера, всегда готового к объединению для того, чтобы защищать свою страну", — сообщил глава региона.
Губернатор отметил, что сегодня Куликово поле не только хранит память о прошлом, но и служит центром притяжения для туристов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТоржественное мероприятие на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
Торжественное мероприятие на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
1 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев и директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко (в центре слева направо) на торжественном мероприятии по случаю 645-летия Куликовской битвы. На первом плане слева: митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко (в центре слева направо) на торжественном мероприятии по случаю 645-летия Куликовской битвы. На первом плане слева: митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
2 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев на торжественном мероприятии на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на торжественном мероприятии на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
3 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
4 из 6
© РИА Новости / Наталья ТюринаТоржественная церемония возложения цветов к Колонне Дмитрия Донского на Красном холме Тульской области
Торжественная церемония возложения цветов к Колонне Дмитрия Донского на Красном холме Тульской области
5 из 6
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТоржественное мероприятие на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
Торжественное мероприятие на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
6 из 6
Торжественное мероприятие на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
1 из 6
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко (в центре слева направо) на торжественном мероприятии по случаю 645-летия Куликовской битвы. На первом плане слева: митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
2 из 6
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на торжественном мероприятии на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
3 из 6
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
4 из 6
Торжественная церемония возложения цветов к Колонне Дмитрия Донского на Красном холме Тульской области
5 из 6
Торжественное мероприятие на военно-историческом фестивале "Поле Куликово" в Тульской области по случаю 645-летия Куликовской битвы.
6 из 6
«
"Для нас это, безусловно, знаменательное место. Мы очень гордимся, что первое ратное поле России именно здесь, в Тульской области. Мне кажется, здесь особенно велика роль и как культурно-исторического наследия, с одной стороны, а с другой стороны, с точки зрения патриотического воспитания нашей современной молодежи", — заявил Миляев.
Как отметил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, впервые в современной российской истории на высочайшем уровне было принято решение о праздновании в 2030 году юбилея (650 лет) Куликовской битвы. Сегодня в рамках подготовки к этой круглой дате формируется Куликовский кластер, реставрируются исторические памятники Епифани, ждут обновления культурные объекты в Туле, готовятся к изданию научные и научно-популярные труды, запланированы конференции исследователей.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
2 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
3 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
5 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
9 из 9
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области. В 2025 году исполняется 645-я годовщина Куликовской битвы.
1 из 9
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
2 из 9
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
3 из 9
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
4 из 9
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
5 из 9
Участник военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
6 из 9
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
7 из 9
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
8 из 9
Участники военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" в Тульской области.
9 из 9
"Значение этого события в становлении нашего государства и задача сохранения его наследия предполагает большую комплексную программу подготовки. Мы надеемся, что в 2030 году тысячи туристов оценят и возможности нового музея "Русское поле", строительство которого планируется у подножия поля Куликовской битвы в селе Монастырщино. Это совершенно новая история Куликова поля – поля жизни!", — рассказал Гриценко, подчеркнув, что Куликово поле сегодня известно не только как место великого сражения 1380 года, но и как уникальный природный комплекс, где развивается экотуризм.
Куликовской битве — 645 лет. Как искали и нашли место знакового сражения
19 сентября, 09:00