Меняют мир и формируют будущее: кто такие миллениалы

Миллениалы: это кто такие, с какого года рождения, характеристика поколения Y

Меняют мир и формируют будущее: кто такие миллениалы

Миллениалы, также известные как поколение Y, — одни из самых обсуждаемых представителей общества.

2025-09-20

2025-09-20T12:22:00+03:00

2025-09-20T12:22:00+03:00

Миллениалы, также известные как поколение Y, — одни из самых обсуждаемых представителей общества. Кто это такие простыми словами, какого года рождения и почему они так называются, типы и характерные черты, таблица сравнения людей разных поколений и возрастов — в материале РИА Новости.Кто такие миллениалыПоколение Y, более известное как миллениалы, — сегодня это активное, профессионально зрелое и социально вовлеченное поколение, сформировавшиеся на стыке аналогового и цифрового миров. Сам термин происходит от английского millennials — "тысячелетники" и название связано с тем, что первые представители поколения Y достигли совершеннолетия примерно в начале нового тысячелетия — миллениума.Детство и взросление миллениалов совпало с распадом привычных социальных конструкций, технологическим скачком и сменой парадигм успеха."Миллениалы выросли в переходную эпоху: от бумажных дневников — к блогам; от жесткой иерархии — к горизонтальным структурам; от веры в гарантии — к навыку адаптации. Миллениалы первыми осознали, что стабильность — не константа, а навык, который нужно постоянно развивать", — говорит Анастасия Тамбовцева, операционный директор ООО "РТК "Софт Лабс", HR-эксперт.Годы рождения миллениаловВ большинстве международных исследований к поколению Y относят тех, кто родился в период с 1981 по 1996 год. Иногда границы сдвигаются вплоть до 2000.Марина Хопрячкова, медиадиректор ростовского филиала журнала "Антенна-Телесемь", практикующий бизнес-коуч, психолог отмечает, что в российском контексте поколение Y формировалось в период масштабных перемен: перестройка, распад СССР, дефолт 1998 года, реформы в системе образования и взрывной рост цифровых технологий. При этом именно миллениалы стали первым поколением, которое не переживало масштабных военных или экономических катастроф в осознанном возрасте, а значит — росло с ощущением возможностей, выбора и уверенности в том, что можно "собрать свою жизнь под себя".Характерные черты поколения миллениаловМиллениалы — первое поколение, которое активно использует интернет и соцсети. Они ставят на первое место баланс между работой и личной жизнью, а также ценят самореализацию и признание.Анастасия Тамбовцева, как HR-эксперт отмечает, что наблюдается трансформация рынка труда и именно миллениалы — это не просто участники, а архитекторы этих изменений. Их объединяют следующие черты:"Их стиль мышления — не критичный в классическом понимании, а скорее ориентированный на развитие и гибкость. Они быстрее адаптируются, открыто принимают новое, умеют искать возможности в изменениях. Это поколение не склонно к жестким идеологическим установкам, они живут с убеждением, что "можно иначе" — и действительно умеют действовать иначе, чем те, кто вырос в условиях жесткой внешней дисциплины", — отмечает Марина Хопрячкова.При этом, по мнению психолога, за внешней динамикой и прогрессивностью часто скрывается уязвимость. Многие миллениалы чувствуют себя потерянными: они учатся, пробуют, меняют профессии, но не находят устойчивости. Это поколение выросло под давлением большого выбора и высокой конкуренции, что нередко приводит к тревожности и хронической усталости. Статистика показывает, что у поколения Y значительно меньше устойчивых офлайн-связей, чем у предыдущих поколений. Привыкнув к онлайн-общению, они сталкиваются со сложностями в выстраивании реальных, глубоких отношений. Это отражается и в личной жизни, и в командной работе.Типы миллениаловНесмотря на общие ценности, поколение Y неоднородно. Внутри него выделяются несколько четких типажей, отличающихся стилем жизни, подходом к карьере и системе приоритетов. Эксперты перечислили основные типы миллениалов.Карьеристы и трудоголикиДля них работа — способ самореализации и источник гордости. Они мотивированы достижениями, амбициозны, настойчивы, готовы вкладываться, но при этом ждут признания, обратной связи и справедливых условий. Часто строят путь внутри компаний или создают собственный бизнес. Используют современные цифровые платформы, онлайн-обучение, проходят корпоративные программы развития. На фоне других представителей поколения Y именно эта группа демонстрирует наивысшую динамику роста и вовлеченности.Креативщики и фрилансерыПредставители свободных профессий и проектной занятости стремятся к самовыражению, творческой самореализации, ценят свободу, независимость и не стремятся к офисной стабильности. Часто работают в нестандартных форматах, сочетают несколько ролей, ищут смысл и автономию. Все чаще их можно встретить в IT, дизайне, контент-стратегиях и независимых проектах.Цифровые фанатыВдохновлены технологиями, осваивают нейросети, автоматизируют процессы, тестируют инструменты. Технологии — их среда. Эти миллениалы активно используют цифровые инструменты в быту, работе и хобби — от автоматизации задач до тестирования нейросетей. В командах закрывают задачи быстрее и качественнее, чем представители поколения X, за счет высокой цифровой грамотности и умения находить нестандартные решения. Эта скорость и адаптивность дают им конкурентное преимущество — особенно в сфере аналитики, маркетинга, цифрового консалтинга.ТехнариСистемные, рациональные, с аналитическим мышлением: программисты, аналитики, IT-архитекторы, разработчики. Они предпочитают логичную структуру задач, четкие алгоритмы, измеримый результат. Хорошо работают в инженерных командах, на производстве, в финансах. Их ценность — в надежности, глубине и умении доводить до конца. Предпочитают деятельность, где можно создавать сложные, работающие решения.МедиаманыЗаняты в сфере коммуникаций, медиа, контента: блогеры, копирайтеры, журналисты, видеомейкеры. Они живут в повестке, формируют нарративы, создают и транслируют контент, понимают язык визуальной культуры. Владеют сторителлингом, навигацией по трендам, понимают аудиторию. Это те, кто может грамотно представить бренд, продукт или идею — особенно в digital-маркетинге и PR. Их вклад в формирование корпоративной репутации сегодня особенно высок.ПрагматикиРациональны, экономически ориентированы, часто настроены на стабильность, сбережения и долгосрочные решения. Их идеал — финансовая устойчивость и упорядоченный быт. Они холодно оценивают выгоды, стабильность и риски. Предпочитают надежные организации, понятный функционал, долгосрочную занятость. Чаще встречаются в госструктурах, крупных корпорациях, где важна последовательность и структурированность.ПутешественникиГотовы менять место жительства и работы. Жаждут мобильности, впечатлений и свободы перемещений. Не считают себя "привязанными" к городу или офису. Их стратегия — собрать максимум опыта, расширить кругозор, совмещать работу с исследованием мира (часто через формат digital nomad или work&travel). Их среда — проектная работа, фриланс, международные компании. Не склонны к накоплению, живут минималистично, гибко встраиваются в новую культуру.Семейные и домоседыСфокусированы на устойчивых отношениях, быте и внутреннем круге. Имеют небольшой круг общения, осторожны в контактах. Стремятся к уюту. Вступают в серьезные отношения позже, чем предыдущие поколения. Предпочитают стабильную работу с понятным режимом и отсутствием стрессов. Карьерные амбиции смещены в пользу баланса и спокойствия в личной жизни.Активисты и волонтерыСоциально ориентированные миллениалы, вовлеченные в благотворительные, экологические и гражданские инициативы. Ими движет желание делать вклад, менять среду вокруг и поддерживать важные для них ценности. Работают не только ради денег, но и ради участия в чем-то значимом. В России их особенно много в НКО, образовании, городской повестке и молодежных инициативах."Миллениалы балансируют между идеализмом и прагматизмом, искренне стремясь улучшить свою жизнь и мир вокруг. Они точно знают, что хотят от жизни, и, несмотря на стереотипы, полны энергии, идей и амбиций", — говорит HR-менеджер Анастасия Курникова.Влияние миллениалов на общество и экономикуСогласно PwC, в 2025 году миллениалы составляют более 75% профессионального населения в экономике знаний. Это поколение определяет будущее — от форматов работы до социальных норм.Миллениалы не просто адаптировались к переменам, они сами эти перемены инициировали. Анастасия Тамбовцева считает, что их вклад в трансформацию общества и бизнеса трудно переоценить:"Миллениалы активно влияют на рынок труда. В ответ на их запросы растет спрос на удаленную работу и проектную занятость. Молодежь предпочитает работать по собственному графику, а не сидеть в офисах. Также заметно набирают популярность такие направления, как каршеринг, аренда жилья, экотовары и локальные бренды", — говорит эксперт.Это поколение предпочитает инвестировать в опыт, впечатления и путешествия, чем в материальные ценности. Онлайн-кинотеатры, YouTube, соцсети становятся основными источниками информации и развлечений. Доверие к блогерам у миллениалов намного выше, чем к традиционной рекламе. Они активно интересуется криптовалютами, финтехом, инвестициями, но при этом сталкивается с проблемами экономической нестабильности.По словам Марины Хопрячковой, миллениалы стали поколением, которое внесло в деловую культуру понятие "равный — равному". Они не признают формальной статусности, если за ней нет компетенций. Предпочитают интерактивное обучение, командные форматы, обмен опытом. От работодателей и брендов ждут прозрачности, уважения и смысла.Для миллениалов характерна ориентация на смысл, а не на статус. Они не готовы жертвовать своими принципами ради карьеры и в большинстве случаев выберут компанию с поддерживающей культурой, прозрачными правилами и уважением к границам. Им близок управленческий стиль наставничества и стратегического сопровождения. Они хотят видеть в руководителе думающего профессионала, способного задать вектор, но не ограничить свободу. В иерархичных или авторитарных структурах миллениалы теряют мотивацию и часто выбирают увольнение как способ сохранить свое внутреннее равновесие. В условиях дефицита квалифицированных кадров в России они легко находят новое место — особенно в digital-среде, образовании и проектной работе.По исследованию Deloitte Millennial Survey 2024, 73% миллениалов выбирают компании с этическими и социальными принципами, даже если это означает меньший доход. Это поколение голосует за смысл — и рублем, и выбором места работы.Сравнение миллениалов с другими поколениямиКак различаются ценности, взгляды и привычки разных поколений.Мифы о поколении YСуществует множество стереотипов о миллениалах, которые не всегда соответствуют действительности:Как живут миллениалы сегодняАнастасия Тамбовцева, операционный директор ООО "РТК "Софт Лабс", HR-эксперт:Миллениалы — это не "молодежь", а зрелые, мыслящие, часто перегруженные, но в поиске гармонии люди. Кто-то из них руководит командами, кто-то уходит в творческий отпуск, кто-то растит троих детей, а кто-то запускает онлайн-школу по второму образованию. Они по-разному строят жизнь, но объединяет их главное: способность думать, чувствовать и менять — как себя, так и мир вокруг. Они не просто участники перемен. Они — их движущая сила.Анастасия Курникова, HR-менеджер в коммуникационном агентстве PR Partner:Многие миллениалы сталкиваются с высокой арендой и кредитами, что заставляет их откладывать покупку жилья. Большинство предпочитают удаленную работу или фриланс. Смена профессии после 30 лет — вполне обычное явление для этого поколения. Миллениалы часто вступают в брак позже, чем предыдущие поколения. Их времяпрепровождение включает путешествия, фуд-блоггинг, просмотр сериалов и видеоигры. Поколение Y сталкивается с высоким уровнем тревожности, но при этом активно интересуется психотерапией и стремится к осознанности.Марина Хопрячкова, медиадиректор ростовского филиала журнала "Антенна-Телесемь", практикующий бизнес-коуч, психолог:Поколение Y — это те, кто с иронией говорит: "Мы быстро устаем". Но за этим стоит не инфантильность, а высокая чувствительность к несостыковкам между личными ценностями и корпоративной практикой. Это люди с потребностью в смысле, адекватной нагрузке и атмосфере доверия. Современным работодателям важно не просто нанимать миллениалов, а создавать среду, где они действительно могут быть эффективны: гибкие графики, понятные цели, минимизация избыточного контроля, геймификация обучения. Внедрение таких подходов особенно актуально на российском рынке, где традиционная модель управления все еще преобладает, но перестает давать результаты.Расхожий миф об их инфантильности не выдерживает проверки: миллениалы умеют брать ответственность — но за то, что выбирают сами. Сегодня они не просто молодые специалисты. Это уже действующие руководители, управленцы, основатели бизнесов и кураторы новых поколений. Их этика — это этика партнерства, гибкости и осознанности.

