Обвиняемый по делу "Военторга" заключил контракт с Минобороны

Обвиняемый по делу "Военторга" заключил контракт с Минобороны

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов, обвиняемый по делу о хищениях "Военторгом" на госконтрактах для нужд Минобороны России, заключил контракт с МО о прохождении военной службы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Громовым Д.В. заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации", - указано в материалах.В рамках дела в СИЗО ранее были определены бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов, экс-руководитель "Военторга" Владимир Павлов, Тимур Исаков и Сергея Тетруашвили, под домашним арестом находятся Дмитрий Комлев и фигурант по фамилии Навроцкий. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, представители АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" совместно с иными лицами при исполнении государственных контрактов путем обмана относительно реальной стоимости поставляемых товаров реализовали их по завышенной стоимости министерству обороны РФ.Как указано на сайте фабрики, её заказчиками являются не только Минобороны, но также МВД, ФТС, ФСИН и МЧС.Руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками в период с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и так далее) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.

