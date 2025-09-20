Рейтинг@Mail.ru
Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/knyaz-2042977021.html
Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя
Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя - РИА Новости, 20.09.2025
Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя
В эпоху Просвещения ученые-энциклопедисты стали искать секреты долголетия в самом человеке, вернее, в скрытых резервах нашего организма. Не обошли эти тенденции РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:15:00+03:00
2025-09-20T09:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043058086_0:61:580:387_1920x0_80_0_0_2408bf5f69243e96549cb40809519fc6.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В эпоху Просвещения ученые-энциклопедисты стали искать секреты долголетия в самом человеке, вернее, в скрытых резервах нашего организма. Не обошли эти тенденции и Россию: князь Парфений Николаевич Енгалычев издал книгу с советами по продлению жизни. И, как выяснилось, работают они даже сегодня.Чиновник по особым поручениямРодился Парфений Николаевич 30 января 1769 года в семье князя Николая Корнельевича Енгалычева и Авдотьи Яковлевны Языковой. Принадлежал к старинному дворянскому роду рода татарского происхождения Енгалычевых, происходящих от шацких мурз.О ранних годах жизни известно мало. В 1784-м он был зачислен вахмистром в лейб-гвардии конный полк, в 1786 году стал сержантом лейб-гвардии Преображенского полка. Вышел в отставку в 1795-м в чине капитана.Под конец жизни вернулся в Санкт-Петербург и служил чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел.Князь был весьма разносторонней личностью, обладая многими талантами — от обольщения дам до виртуозной игры на скрипке, от сочинения шутливых эпиграмм до написания серьезных книг, пользовавшихся в первой половине XIX столетия огромным успехом.Автор бестселлеровНаибольшую известность Парфению Николаевичу Енгалычеву принесли книги по медицинской тематике. К сожалению, врачей в те времена катастрофически не хватало.Главными народными целителями в российской глубинке оставались повитухи и знахари. И тогда у просвещенной части общества резко вырос спрос на "домашние лечебники". Среди многочисленных изданий труды Енгалычева выделялись научным подходом.Уже первая книга — "Простонародный лечебник", — которая учила "лечиться без лекаря" от самых распространенных болезней простыми средствами, стала настоящим бестселлером. О широкой популярности медицинских сочинений князя свидетельствуют неоднократные ссылки на них при описании провинциального быта у Николая Некрасова в романе "Три страны света" и в "Осенней скуке".Незаслуженно забытое наследиеМного советов давал Енгалычев и по продлению жизни. Например, в своем трактате "О продолжении человеческой жизни, или Средство, как достигнуть можно здоровой, веселой и глубокой старости".Князя по праву можно считать одним из основоположников отечественной теории и практики возрастной гигиены и геронтологии.В советское время наследием князя не особенно интересовались. Тем не менее в статье В. Золотарева "Старинный русский труд о возрастной гигиене" в журнале "Наука и жизнь" № 3 за 1979 год был дан подробный отклик на труд Парфения Николаевича.Золотарев сразу подчеркивает, что прежде всего обращает на себя внимание тон книги — серьезный, толковый, ни единым словом не льстящий читателю, невольно вызывающий уважение к сочинителю.Не пугайте детейНужно отметить, что много внимания в своих работах уделял Енгалычев и вопросам воспитания детей. Он считал, что путь к долголетию начинается уже смолоду.Сильно возмущал автора трактата и "дикий обычай" рассказывать детям страшные сказки. Пусть напуганного "такими россказнями" ребенка легче держать в узде, вред гораздо более значителен, чем польза, ведь "страх уменьшает дух, унижает душу и бодрость". Утративший веселость и бодрость человек — верная "добыча болезней".Как продлить жизньКакие-то рекомендации князя сейчас выглядят банально. Это неудивительно, ведь писались они еще в XIX веке.Опыт долгожителей Енгалычев обобщает в 13 пунктах. Ко многим из его советов можно прислушаться и сегодня.— "Убегай сильных страстей. Злоба и зависть истощевают жизненные силы";— "Будь умерен в пище. Не ешь на ночь";— "Паче всего обращай на самого себя внимание, учись познавать, что телу твоему полезно или вредно, сносно или предосудительно";— "Будь целомудрен... Гаси недолжный порыв в зародыше, не допускай, чтобы страсти распалили тебя";— "Не кури и не нюхай табаку, хотя б тебе то советовал врач для здоровья";— "Одевайся по погоде".Много говорил князь о вреде алкоголя и обжорства, а также нравственной распущенности. Несмотря на то что его советы исходят из позапрошлого века, некоторые остаются актуальными.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043058086_0:41:580:476_1920x0_80_0_0_afa546f4a09fd948a7f7e067e5aa77e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя

© Public domainПарфений Енгалычев
Парфений Енгалычев - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Public domain
Парфений Енгалычев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В эпоху Просвещения ученые-энциклопедисты стали искать секреты долголетия в самом человеке, вернее, в скрытых резервах нашего организма. Не обошли эти тенденции и Россию: князь Парфений Николаевич Енгалычев издал книгу с советами по продлению жизни. И, как выяснилось, работают они даже сегодня.

Чиновник по особым поручениям

Родился Парфений Николаевич 30 января 1769 года в семье князя Николая Корнельевича Енгалычева и Авдотьи Яковлевны Языковой. Принадлежал к старинному дворянскому роду рода татарского происхождения Енгалычевых, происходящих от шацких мурз.
О ранних годах жизни известно мало. В 1784-м он был зачислен вахмистром в лейб-гвардии конный полк, в 1786 году стал сержантом лейб-гвардии Преображенского полка. Вышел в отставку в 1795-м в чине капитана.
© Public domainКнягиня Надежда Федоровна Енгалычева (1776-1840; жена князя Парфения Енгалычева) с дочерью Александрой (1799-1871)
Княгиня Надежда Фёдоровна Енгалычева (1776—1840; жена князя Парфения Енгалычева) с дочерью Александрой (1799—1871) - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Public domain
Княгиня Надежда Федоровна Енгалычева (1776-1840; жена князя Парфения Енгалычева) с дочерью Александрой (1799-1871)
Под конец жизни вернулся в Санкт-Петербург и служил чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел.
Князь был весьма разносторонней личностью, обладая многими талантами — от обольщения дам до виртуозной игры на скрипке, от сочинения шутливых эпиграмм до написания серьезных книг, пользовавшихся в первой половине XIX столетия огромным успехом.
© Getty Images / romeo-fСтарая книга на полке
Старая книга на полке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / romeo-f
Старая книга на полке

Автор бестселлеров

Наибольшую известность Парфению Николаевичу Енгалычеву принесли книги по медицинской тематике. К сожалению, врачей в те времена катастрофически не хватало.
Главными народными целителями в российской глубинке оставались повитухи и знахари. И тогда у просвещенной части общества резко вырос спрос на "домашние лечебники". Среди многочисленных изданий труды Енгалычева выделялись научным подходом.
© Getty Images / AnchyСушеные травы
Сушеные травы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / Anchy
Сушеные травы
Уже первая книга — "Простонародный лечебник", — которая учила "лечиться без лекаря" от самых распространенных болезней простыми средствами, стала настоящим бестселлером. О широкой популярности медицинских сочинений князя свидетельствуют неоднократные ссылки на них при описании провинциального быта у Николая Некрасова в романе "Три страны света" и в "Осенней скуке".

Незаслуженно забытое наследие

Много советов давал Енгалычев и по продлению жизни. Например, в своем трактате "О продолжении человеческой жизни, или Средство, как достигнуть можно здоровой, веселой и глубокой старости".
Князя по праву можно считать одним из основоположников отечественной теории и практики возрастной гигиены и геронтологии.
© Getty Images / ChinnapongПожилой пациент на приеме у врача
Пожилой пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / Chinnapong
Пожилой пациент на приеме у врача
В советское время наследием князя не особенно интересовались. Тем не менее в статье В. Золотарева "Старинный русский труд о возрастной гигиене" в журнале "Наука и жизнь" № 3 за 1979 год был дан подробный отклик на труд Парфения Николаевича.
Золотарев сразу подчеркивает, что прежде всего обращает на себя внимание тон книги — серьезный, толковый, ни единым словом не льстящий читателю, невольно вызывающий уважение к сочинителю.

Не пугайте детей

Нужно отметить, что много внимания в своих работах уделял Енгалычев и вопросам воспитания детей. Он считал, что путь к долголетию начинается уже смолоду.
Сильно возмущал автора трактата и "дикий обычай" рассказывать детям страшные сказки. Пусть напуганного "такими россказнями" ребенка легче держать в узде, вред гораздо более значителен, чем польза, ведь "страх уменьшает дух, унижает душу и бодрость". Утративший веселость и бодрость человек — верная "добыча болезней".
© Getty Images / evgenyatamanenkoЧтение сказки на ночь
Чтение сказки на ночь - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / evgenyatamanenko
Чтение сказки на ночь

Как продлить жизнь

Какие-то рекомендации князя сейчас выглядят банально. Это неудивительно, ведь писались они еще в XIX веке.
Опыт долгожителей Енгалычев обобщает в 13 пунктах. Ко многим из его советов можно прислушаться и сегодня.
— "Убегай сильных страстей. Злоба и зависть истощевают жизненные силы";
— "Будь умерен в пище. Не ешь на ночь";
© Getty Images / seb_raПереедание
Переедание - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / seb_ra
Переедание
— "Паче всего обращай на самого себя внимание, учись познавать, что телу твоему полезно или вредно, сносно или предосудительно";
— "Будь целомудрен... Гаси недолжный порыв в зародыше, не допускай, чтобы страсти распалили тебя";
— "Не кури и не нюхай табаку, хотя б тебе то советовал врач для здоровья";
— "Одевайся по погоде".
© Getty Images / StefaNikolicПара бежит по луже в резиновых сапогах
Пара бежит по луже в резиновых сапогах - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / StefaNikolic
Пара бежит по луже в резиновых сапогах
Много говорил князь о вреде алкоголя и обжорства, а также нравственной распущенности. Несмотря на то что его советы исходят из позапрошлого века, некоторые остаются актуальными.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала