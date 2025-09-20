Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя
Парфений Енгалычев
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В эпоху Просвещения ученые-энциклопедисты стали искать секреты долголетия в самом человеке, вернее, в скрытых резервах нашего организма. Не обошли эти тенденции и Россию: князь Парфений Николаевич Енгалычев издал книгу с советами по продлению жизни. И, как выяснилось, работают они даже сегодня.
Чиновник по особым поручениям
Родился Парфений Николаевич 30 января 1769 года в семье князя Николая Корнельевича Енгалычева и Авдотьи Яковлевны Языковой. Принадлежал к старинному дворянскому роду рода татарского происхождения Енгалычевых, происходящих от шацких мурз.
О ранних годах жизни известно мало. В 1784-м он был зачислен вахмистром в лейб-гвардии конный полк, в 1786 году стал сержантом лейб-гвардии Преображенского полка. Вышел в отставку в 1795-м в чине капитана.
Княгиня Надежда Федоровна Енгалычева (1776-1840; жена князя Парфения Енгалычева) с дочерью Александрой (1799-1871)
Под конец жизни вернулся в Санкт-Петербург и служил чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел.
Князь был весьма разносторонней личностью, обладая многими талантами — от обольщения дам до виртуозной игры на скрипке, от сочинения шутливых эпиграмм до написания серьезных книг, пользовавшихся в первой половине XIX столетия огромным успехом.
Старая книга на полке
Автор бестселлеров
Наибольшую известность Парфению Николаевичу Енгалычеву принесли книги по медицинской тематике. К сожалению, врачей в те времена катастрофически не хватало.
Главными народными целителями в российской глубинке оставались повитухи и знахари. И тогда у просвещенной части общества резко вырос спрос на "домашние лечебники". Среди многочисленных изданий труды Енгалычева выделялись научным подходом.
Сушеные травы
Уже первая книга — "Простонародный лечебник", — которая учила "лечиться без лекаря" от самых распространенных болезней простыми средствами, стала настоящим бестселлером. О широкой популярности медицинских сочинений князя свидетельствуют неоднократные ссылки на них при описании провинциального быта у Николая Некрасова в романе "Три страны света" и в "Осенней скуке".
Незаслуженно забытое наследие
Много советов давал Енгалычев и по продлению жизни. Например, в своем трактате "О продолжении человеческой жизни, или Средство, как достигнуть можно здоровой, веселой и глубокой старости".
Князя по праву можно считать одним из основоположников отечественной теории и практики возрастной гигиены и геронтологии.
Пожилой пациент на приеме у врача
В советское время наследием князя не особенно интересовались. Тем не менее в статье В. Золотарева "Старинный русский труд о возрастной гигиене" в журнале "Наука и жизнь" № 3 за 1979 год был дан подробный отклик на труд Парфения Николаевича.
Золотарев сразу подчеркивает, что прежде всего обращает на себя внимание тон книги — серьезный, толковый, ни единым словом не льстящий читателю, невольно вызывающий уважение к сочинителю.
Не пугайте детей
Нужно отметить, что много внимания в своих работах уделял Енгалычев и вопросам воспитания детей. Он считал, что путь к долголетию начинается уже смолоду.
Сильно возмущал автора трактата и "дикий обычай" рассказывать детям страшные сказки. Пусть напуганного "такими россказнями" ребенка легче держать в узде, вред гораздо более значителен, чем польза, ведь "страх уменьшает дух, унижает душу и бодрость". Утративший веселость и бодрость человек — верная "добыча болезней".
Чтение сказки на ночь
Как продлить жизнь
Какие-то рекомендации князя сейчас выглядят банально. Это неудивительно, ведь писались они еще в XIX веке.
Опыт долгожителей Енгалычев обобщает в 13 пунктах. Ко многим из его советов можно прислушаться и сегодня.
— "Убегай сильных страстей. Злоба и зависть истощевают жизненные силы";
— "Будь умерен в пище. Не ешь на ночь";
Переедание
— "Паче всего обращай на самого себя внимание, учись познавать, что телу твоему полезно или вредно, сносно или предосудительно";
— "Будь целомудрен... Гаси недолжный порыв в зародыше, не допускай, чтобы страсти распалили тебя";
— "Не кури и не нюхай табаку, хотя б тебе то советовал врач для здоровья";
— "Одевайся по погоде".
Пара бежит по луже в резиновых сапогах
Много говорил князь о вреде алкоголя и обжорства, а также нравственной распущенности. Несмотря на то что его советы исходят из позапрошлого века, некоторые остаются актуальными.