https://ria.ru/20250920/knyaz-2042977021.html

Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя

Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя - РИА Новости, 20.09.2025

Работает даже 200 лет спустя: секреты долголетия русского князя

В эпоху Просвещения ученые-энциклопедисты стали искать секреты долголетия в самом человеке, вернее, в скрытых резервах нашего организма. Не обошли эти тенденции РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T09:15:00+03:00

2025-09-20T09:15:00+03:00

2025-09-20T09:15:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043058086_0:61:580:387_1920x0_80_0_0_2408bf5f69243e96549cb40809519fc6.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В эпоху Просвещения ученые-энциклопедисты стали искать секреты долголетия в самом человеке, вернее, в скрытых резервах нашего организма. Не обошли эти тенденции и Россию: князь Парфений Николаевич Енгалычев издал книгу с советами по продлению жизни. И, как выяснилось, работают они даже сегодня.Чиновник по особым поручениямРодился Парфений Николаевич 30 января 1769 года в семье князя Николая Корнельевича Енгалычева и Авдотьи Яковлевны Языковой. Принадлежал к старинному дворянскому роду рода татарского происхождения Енгалычевых, происходящих от шацких мурз.О ранних годах жизни известно мало. В 1784-м он был зачислен вахмистром в лейб-гвардии конный полк, в 1786 году стал сержантом лейб-гвардии Преображенского полка. Вышел в отставку в 1795-м в чине капитана.Под конец жизни вернулся в Санкт-Петербург и служил чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел.Князь был весьма разносторонней личностью, обладая многими талантами — от обольщения дам до виртуозной игры на скрипке, от сочинения шутливых эпиграмм до написания серьезных книг, пользовавшихся в первой половине XIX столетия огромным успехом.Автор бестселлеровНаибольшую известность Парфению Николаевичу Енгалычеву принесли книги по медицинской тематике. К сожалению, врачей в те времена катастрофически не хватало.Главными народными целителями в российской глубинке оставались повитухи и знахари. И тогда у просвещенной части общества резко вырос спрос на "домашние лечебники". Среди многочисленных изданий труды Енгалычева выделялись научным подходом.Уже первая книга — "Простонародный лечебник", — которая учила "лечиться без лекаря" от самых распространенных болезней простыми средствами, стала настоящим бестселлером. О широкой популярности медицинских сочинений князя свидетельствуют неоднократные ссылки на них при описании провинциального быта у Николая Некрасова в романе "Три страны света" и в "Осенней скуке".Незаслуженно забытое наследиеМного советов давал Енгалычев и по продлению жизни. Например, в своем трактате "О продолжении человеческой жизни, или Средство, как достигнуть можно здоровой, веселой и глубокой старости".Князя по праву можно считать одним из основоположников отечественной теории и практики возрастной гигиены и геронтологии.В советское время наследием князя не особенно интересовались. Тем не менее в статье В. Золотарева "Старинный русский труд о возрастной гигиене" в журнале "Наука и жизнь" № 3 за 1979 год был дан подробный отклик на труд Парфения Николаевича.Золотарев сразу подчеркивает, что прежде всего обращает на себя внимание тон книги — серьезный, толковый, ни единым словом не льстящий читателю, невольно вызывающий уважение к сочинителю.Не пугайте детейНужно отметить, что много внимания в своих работах уделял Енгалычев и вопросам воспитания детей. Он считал, что путь к долголетию начинается уже смолоду.Сильно возмущал автора трактата и "дикий обычай" рассказывать детям страшные сказки. Пусть напуганного "такими россказнями" ребенка легче держать в узде, вред гораздо более значителен, чем польза, ведь "страх уменьшает дух, унижает душу и бодрость". Утративший веселость и бодрость человек — верная "добыча болезней".Как продлить жизньКакие-то рекомендации князя сейчас выглядят банально. Это неудивительно, ведь писались они еще в XIX веке.Опыт долгожителей Енгалычев обобщает в 13 пунктах. Ко многим из его советов можно прислушаться и сегодня.— "Убегай сильных страстей. Злоба и зависть истощевают жизненные силы";— "Будь умерен в пище. Не ешь на ночь";— "Паче всего обращай на самого себя внимание, учись познавать, что телу твоему полезно или вредно, сносно или предосудительно";— "Будь целомудрен... Гаси недолжный порыв в зародыше, не допускай, чтобы страсти распалили тебя";— "Не кури и не нюхай табаку, хотя б тебе то советовал врач для здоровья";— "Одевайся по погоде".Много говорил князь о вреде алкоголя и обжорства, а также нравственной распущенности. Несмотря на то что его советы исходят из позапрошлого века, некоторые остаются актуальными.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60