Бесполетную зону введут над стадионом в Аризоне, где пройдет панихида по Кирку
© AP Photo / Lindsey WassonЛюди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Власти США введут бесполетную зону вблизи стадиона State Farm в штате Аризона, где в воскресенье запланировано проведение панихиды по погибшему в результате покушения политическому активисту Чарли Кирку, сообщает телеканал Fox News.
"Несколько лет назад над стадионом действовала бесполетная зона, которую завтра установят снова - не только над стадионом, но и в других районах", - сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире.
Кроме того, организаторы панихиды заявили, что посетителям стадиона в воскресенье запретят проносить с собой любые сумки, даже самого маленького размера.
"Стадион вмешает около 65 тысяч человек. Мы ожидаем, что завтра приедут люди со всей страны, а, возможно, и мира", - добавил представитель телеканала.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
