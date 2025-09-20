https://ria.ru/20250920/kirk-2043228571.html

Над стадионом, где пройдет панихида по Кирку, установят беспилотную зону

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Власти США введут бесполетную зону вблизи стадиона State Farm в штате Аризона, где в воскресенье запланировано проведение панихиды по погибшему в результате покушения политическому активисту Чарли Кирку, сообщает телеканал Fox News."Несколько лет назад над стадионом действовала бесполетная зона, которую завтра установят снова - не только над стадионом, но и в других районах", - сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире. Кроме того, организаторы панихиды заявили, что посетителям стадиона в воскресенье запретят проносить с собой любые сумки, даже самого маленького размера. "Стадион вмешает около 65 тысяч человек. Мы ожидаем, что завтра приедут люди со всей страны, а, возможно, и мира", - добавил представитель телеканала. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

