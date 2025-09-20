Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 20.09.2025 (обновлено: 13:19 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/kirk-2043158767.html
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк - РИА Новости, 20.09.2025
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк
Американский консервативный активист Чарли Кирк был, предположительно, убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в XIX веке, сообщает телеканал NBC РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T12:27:00+03:00
2025-09-20T13:19:00+03:00
убийство американского политика чарли кирка
в мире
сша
чарли кирк
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7756142c96bd4ae2815f8b9f00273b64.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский консервативный активист Чарли Кирк был, предположительно, убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в XIX веке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей."Прокуроры идентифицировали изъятое оружие как Mauser модели 98", - указывает телеканал.Как отмечает NBC, конкретно эта винтовка могла быть завезена в США до того, как в стране ввели обязательные идентификаторы на оружии, например, серийные номера, в 1960-х годах. Тем не менее, правоохранителям удалось идентифицировать эту винтовку через семью подозреваемого Тайлера Робинсона. По данным телеканала, винтовка ранее принадлежала его деду.В США присутствуют миллионы подобных образцов оружия без идентификаторов, и американские силовики опасаются, что потенциальные убийцы могут попытаться раздобыть именно такое оружие, в том числе по той причине, что определить его владельца трудно, сообщает телеканал.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250920/kirk-2043129062.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072748_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3bca76cfd5a161e7a786dbe6ff3bdd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
убийство американского политика чарли кирка, в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп
Убийство американского политика Чарли Кирка, В мире, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк

NBC: Кирк мог быть убит из немецкой винтовки Mauser 98

© AP Photo / John LocherЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / John Locher
Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский консервативный активист Чарли Кирк был, предположительно, убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в XIX веке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей.
"Прокуроры идентифицировали изъятое оружие как Mauser модели 98", - указывает телеканал.
Как отмечает NBC, конкретно эта винтовка могла быть завезена в США до того, как в стране ввели обязательные идентификаторы на оружии, например, серийные номера, в 1960-х годах. Тем не менее, правоохранителям удалось идентифицировать эту винтовку через семью подозреваемого Тайлера Робинсона. По данным телеканала, винтовка ранее принадлежала его деду.
В США присутствуют миллионы подобных образцов оружия без идентификаторов, и американские силовики опасаются, что потенциальные убийцы могут попытаться раздобыть именно такое оружие, в том числе по той причине, что определить его владельца трудно, сообщает телеканал.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP
Вчера, 07:54
 
Убийство американского политика Чарли КиркаВ миреСШАЧарли КиркДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала