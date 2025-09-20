https://ria.ru/20250920/kirk-2043158767.html

Американский консервативный активист Чарли Кирк был, предположительно, убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в XIX веке, сообщает телеканал NBC РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский консервативный активист Чарли Кирк был, предположительно, убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в XIX веке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранителей."Прокуроры идентифицировали изъятое оружие как Mauser модели 98", - указывает телеканал.Как отмечает NBC, конкретно эта винтовка могла быть завезена в США до того, как в стране ввели обязательные идентификаторы на оружии, например, серийные номера, в 1960-х годах. Тем не менее, правоохранителям удалось идентифицировать эту винтовку через семью подозреваемого Тайлера Робинсона. По данным телеканала, винтовка ранее принадлежала его деду.В США присутствуют миллионы подобных образцов оружия без идентификаторов, и американские силовики опасаются, что потенциальные убийцы могут попытаться раздобыть именно такое оружие, в том числе по той причине, что определить его владельца трудно, сообщает телеканал.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

