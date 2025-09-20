https://ria.ru/20250920/kirgizija-2043146118.html

В Киргизии завершились военные учения ОДКБ

В Киргизии завершились военные учения ОДКБ - РИА Новости, 20.09.2025

В Киргизии завершились военные учения ОДКБ

Военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T10:57:00+03:00

2025-09-20T10:57:00+03:00

2025-09-20T10:57:00+03:00

безопасность

киргизия

цар

иссык-куль (озеро)

андрей сердюков

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042698064_106:0:3747:2048_1920x0_80_0_0_70ceae89459d6682e981489a890e82db.jpg

БИШКЕК, 20 сен – РИА Новости. Военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025" завершились в Киргизии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе киргизского министерства обороны. "На базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" вооруженных сил Кыргызской Республики в городе Балыкчы и на участке акватории озера Иссык-Куль завершилось командно-штабное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж 2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в торжественной церемонии закрытия учений приняли участие первый заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, личный состав национальных воинских контингентов участников учений и военнослужащие Балыкчинского гарнизона. "Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия", - приводит слова Тердикбаева пресс-служба. Отмечается, что целью учений ставились вопросы совершенствования практических навыков должностных лиц органов управления КСБР ЦАР по ведению боевых действий, направленных на уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ. По данным пресс-службы, маневры прошли в три этапа. На первом этапе были отработаны вопросы действий подразделений КСБР ЦАР при введении высших степеней боевой готовности, а также осуществлена перегруппировка в район проведения учений. По прибытии на место был изучен театр боевых действий и осуществлено слаживание командования и подразделений КСБР ЦАР. На втором этапе командование и подразделения КСБР занимались подготовкой организации боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. На третьем этапе военные отрабатывали непосредственно ведение боевых действий по блокированию и уничтожению групп и отрядов незаконных вооруженных формирований и восстановлению линии государственной границы. В учениях "Рубеж-2025" принимали участие воинские контингенты Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учения составляла около 1200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов, БПЛА и боевых катеров.

https://ria.ru/20250917/ucheniya-2042360397.html

https://ria.ru/20250918/nato-2042682843.html

киргизия

цар

иссык-куль (озеро)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, киргизия, цар, иссык-куль (озеро), андрей сердюков, одкб