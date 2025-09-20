В Киргизии завершились военные учения ОДКБ
Военные учения ОДКБ "Рубеж–2025" в Киргизии
БИШКЕК, 20 сен – РИА Новости. Военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025" завершились в Киргизии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе киргизского министерства обороны.
"На базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" вооруженных сил Кыргызской Республики в городе Балыкчы и на участке акватории озера Иссык-Куль завершилось командно-штабное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж 2025", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в торжественной церемонии закрытия учений приняли участие первый заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, личный состав национальных воинских контингентов участников учений и военнослужащие Балыкчинского гарнизона.
"Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия", - приводит слова Тердикбаева пресс-служба.
Отмечается, что целью учений ставились вопросы совершенствования практических навыков должностных лиц органов управления КСБР ЦАР по ведению боевых действий, направленных на уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.
По данным пресс-службы, маневры прошли в три этапа. На первом этапе были отработаны вопросы действий подразделений КСБР ЦАР при введении высших степеней боевой готовности, а также осуществлена перегруппировка в район проведения учений. По прибытии на место был изучен театр боевых действий и осуществлено слаживание командования и подразделений КСБР ЦАР.
На втором этапе командование и подразделения КСБР занимались подготовкой организации боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. На третьем этапе военные отрабатывали непосредственно ведение боевых действий по блокированию и уничтожению групп и отрядов незаконных вооруженных формирований и восстановлению линии государственной границы.
В учениях "Рубеж-2025" принимали участие воинские контингенты Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. Общая численность участников учения составляла около 1200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов, БПЛА и боевых катеров.
