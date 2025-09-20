Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о создании в Киеве энергетических островов
17:28 20.09.2025
СМИ сообщили о создании в Киеве энергетических островов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Киева на фоне угроз блэкаутов и отключения света создают так называемые "энергетические острова", призванные обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, сообщает украинский телеканал "Прямой". Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. "В Киеве создают энергетические острова для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Об этом "Прямому" рассказали в КГГА (Киевской городской госадминистрации)", - говорится сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Уточняется, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" определило восемь объектов для установки 19 когенерационных газопоршневых установок и две газотурбинные установки общей мощностью 108 МВт. Кроме того, дополнительно устанавливаются солнечные электростанции в жилом фонде города. По данным властей, планируется установить 34 таких станции. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Киева на фоне угроз блэкаутов и отключения света создают так называемые "энергетические острова", призванные обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры, сообщает украинский телеканал "Прямой".
Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.
"В Киеве создают энергетические острова для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры. Об этом "Прямому" рассказали в КГГА (Киевской городской госадминистрации)", - говорится сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Уточняется, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" определило восемь объектов для установки 19 когенерационных газопоршневых установок и две газотурбинные установки общей мощностью 108 МВт. Кроме того, дополнительно устанавливаются солнечные электростанции в жилом фонде города. По данным властей, планируется установить 34 таких станции.
Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
