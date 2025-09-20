https://ria.ru/20250920/kamchatka-2043125490.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от ПК: 97. Глубина (КМ): 47.5. Магнитуда (Ml): 5,8", - говорится в Telegram-канале с отчётами службы о произошедших землетрясениях. В ГУ МЧС по региону отметили, что ощущаемость составляла четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, угроза цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

