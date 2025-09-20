Рейтинг@Mail.ru
06:41 20.09.2025 (обновлено: 06:42 20.09.2025)
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от ПК: 97. Глубина (КМ): 47.5. Магнитуда (Ml): 5,8", - говорится в Telegram-канале с отчётами службы о произошедших землетрясениях. В ГУ МЧС по региону отметили, что ощущаемость составляла четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, угроза цунами не объявлялась. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от ПК: 97. Глубина (КМ): 47.5. Магнитуда (Ml): 5,8", - говорится в Telegram-канале с отчётами службы о произошедших землетрясениях.
В ГУ МЧС по региону отметили, что ощущаемость составляла четыре балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, угроза цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Ученый объяснил сильные землетрясения на Камчатке
Вчера, 04:58
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
