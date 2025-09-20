https://ria.ru/20250920/kamchatka-2043113627.html

На Камчатке за сутки зафиксировали более 130 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали более 130 афтершоков - РИА Новости, 20.09.2025

На Камчатке за сутки зафиксировали более 130 афтершоков

Более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке за сутки, сообщило региональное ГУМЧС. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T02:12:00+03:00

2025-09-20T02:12:00+03:00

2025-09-20T02:19:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке за сутки, сообщило региональное ГУМЧС."За сутки произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8. 29 из них ощущались жителями края", - говорится в Telegram-канале главка.Отмечается, что ученые фиксируют активность вулкана Камбального, туристам рекомендовано не приближаться к исполину. Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнули в МЧС.Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера, добавили в ведомстве.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

https://ria.ru/20250920/kurily-2043113727.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия