02:12 20.09.2025 (обновлено: 02:19 20.09.2025)
На Камчатке за сутки зафиксировали более 130 афтершоков
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке за сутки, сообщило региональное ГУМЧС."За сутки произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8. 29 из них ощущались жителями края", - говорится в Telegram-канале главка.Отмечается, что ученые фиксируют активность вулкана Камбального, туристам рекомендовано не приближаться к исполину. Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнули в МЧС.Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера, добавили в ведомстве.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке за сутки, сообщило региональное ГУМЧС.
"За сутки произошли 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8. 29 из них ощущались жителями края", - говорится в Telegram-канале главка.
Отмечается, что ученые фиксируют активность вулкана Камбального, туристам рекомендовано не приближаться к исполину. Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. "Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - подчеркнули в МЧС.
Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера, добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
