Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области
2025-09-20T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видеоролик с кадрами боев за Березовое в Днепропетровской области и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобожденном населённом пункте.Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, сообщило ранее российское оборонное ведомство.На кадрах, опубликованных министерством, можно увидеть, как Вооруженные силы России уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ, нанося точные удары с помощью БПЛА. В заключительной части видеоролика показаны военнослужащие России, которые держат флаг РФ.
