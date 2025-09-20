Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 20.09.2025 (обновлено: 13:33 20.09.2025)
Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.09.2025
Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области
Минобороны РФ обнародовало видеоролик с кадрами боев за Березовое в Днепропетровской области и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобожденном... РИА Новости, 20.09.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видеоролик с кадрами боев за Березовое в Днепропетровской области и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобожденном населённом пункте.Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, сообщило ранее российское оборонное ведомство.На кадрах, опубликованных министерством, можно увидеть, как Вооруженные силы России уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ, нанося точные удары с помощью БПЛА. В заключительной части видеоролика показаны военнослужащие России, которые держат флаг РФ.
днепропетровская область
россия
Освобождение Березового в Днепропетровской области
Минобороны России показало видеоролик с кадрами боев за Березовое в Днепропетровской области и военнослужащим с флагом России в освобожденном населенном пункте
Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области

Минобороны показало кадры боев за Березовое и военнослужащих с флагом РФ

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видеоролик с кадрами боев за Березовое в Днепропетровской области и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобожденном населённом пункте.
Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, сообщило ранее российское оборонное ведомство.
На кадрах, опубликованных министерством, можно увидеть, как Вооруженные силы России уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ, нанося точные удары с помощью БПЛА. В заключительной части видеоролика показаны военнослужащие России, которые держат флаг РФ.
