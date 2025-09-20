https://ria.ru/20250920/kadry-2043168486.html

Минобороны показало кадры боев за Березовое в Днепропетровской области

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видеоролик с кадрами боев за Березовое в Днепропетровской области и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобожденном населённом пункте.Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, сообщило ранее российское оборонное ведомство.На кадрах, опубликованных министерством, можно увидеть, как Вооруженные силы России уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ, нанося точные удары с помощью БПЛА. В заключительной части видеоролика показаны военнослужащие России, которые держат флаг РФ.

