Израиль будет усиливать давление в Газе для борьбы с ХАМАС, заявил постпред
16:37 20.09.2025 (обновлено: 16:40 20.09.2025)
Израиль будет усиливать давление в Газе для борьбы с ХАМАС, заявил постпред
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Израиль продолжит усиливать давление в секторе Газа для освобождения заложников и борьбы с палестинским движением ХАМАС, заявил в субботу постоянный представитель страны при ООН Дэнни Данон."Мы продолжим усиливать давление, пока не вернем всех заложников обратно домой", - сказал он в эфире телеканала Fox News.Данон добавил, что Израиль также продолжит вести боевые действия для того, чтобы лишить ХАМАС "власти" в Газе.
Израиль будет усиливать давление в Газе для борьбы с ХАМАС, заявил постпред

Данон: Израиль продолжит усиливать давление в Газе для освобождения заложников

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Израиль продолжит усиливать давление в секторе Газа для освобождения заложников и борьбы с палестинским движением ХАМАС, заявил в субботу постоянный представитель страны при ООН Дэнни Данон.
"Мы продолжим усиливать давление, пока не вернем всех заложников обратно домой", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Данон добавил, что Израиль также продолжит вести боевые действия для того, чтобы лишить ХАМАС "власти" в Газе.
