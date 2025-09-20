https://ria.ru/20250920/izrail-2043203064.html
Израиль будет усиливать давление в Газе для борьбы с ХАМАС, заявил постпред
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Израиль продолжит усиливать давление в секторе Газа для освобождения заложников и борьбы с палестинским движением ХАМАС, заявил в субботу постоянный представитель страны при ООН Дэнни Данон."Мы продолжим усиливать давление, пока не вернем всех заложников обратно домой", - сказал он в эфире телеканала Fox News.Данон добавил, что Израиль также продолжит вести боевые действия для того, чтобы лишить ХАМАС "власти" в Газе.
