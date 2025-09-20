Участник из Китая начал выступление в финале "Интервидения"

https://ria.ru/20250920/invervidenie-2043253527.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один из фаворитов международного музыкального конкурса "Интервидение", участник из Китая Ван Си начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости.Финальное шоу "Интервидения" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу."Молодец!" - скандируют в зале.Ван Си является неоднократным лауреатом престижных китайских премий в области моды: Figaro Style Awards, Sina Style Awards и Visionary Chinese Fashion Awards.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

