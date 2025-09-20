Рейтинг@Mail.ru
Участник из Китая начал выступление в финале "Интервидения"
Культура
 
21:19 20.09.2025 (обновлено: 21:41 20.09.2025)
Участник из Китая начал выступление в финале "Интервидения"
Участник из Китая начал выступление в финале "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Участник из Китая начал выступление в финале "Интервидения"
Один из фаворитов международного музыкального конкурса "Интервидение", участник из Китая Ван Си начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один из фаворитов международного музыкального конкурса "Интервидение", участник из Китая Ван Си начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости.Финальное шоу "Интервидения" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу."Молодец!" - скандируют в зале.Ван Си является неоднократным лауреатом престижных китайских премий в области моды: Figaro Style Awards, Sina Style Awards и Visionary Chinese Fashion Awards.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Участник из Китая начал выступление в финале "Интервидения"

Один из фаворитов "Интервидения", Ван Си, начал выступление в финале конкурса

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один из фаворитов международного музыкального конкурса "Интервидение", участник из Китая Ван Си начал свое выступление в финале конкурса, передает корреспондент РИА Новости.
Финальное шоу "Интервидения" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу.
"Молодец!" - скандируют в зале.
Ван Си является неоднократным лауреатом престижных китайских премий в области моды: Figaro Style Awards, Sina Style Awards и Visionary Chinese Fashion Awards.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
 
Культура
 
 
