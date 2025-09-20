Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал идею возрождения "Интервидения" прекрасной
Культура
 
21:01 20.09.2025 (обновлено: 21:07 20.09.2025)
Лавров назвал идею возрождения "Интервидения" прекрасной
Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасной идею возрождения "Интервидения" и заявил, что у государств был спрос на проведение конкурса. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасной идею возрождения "Интервидения" и заявил, что у государств был спрос на проведение конкурса."Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно", - сказал Лавров на финальном шоу конкурса "Интервидение".Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
сергей лавров, интервидение – 2025, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов)
Культура, Сергей Лавров, Интервидение – 2025, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов)
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасной идею возрождения "Интервидения" и заявил, что у государств был спрос на проведение конкурса.
«
"Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно", - сказал Лавров на финальном шоу конкурса "Интервидение".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Культура
 
 
