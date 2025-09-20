https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043249462.html

Лавров назвал идею возрождения "Интервидения" прекрасной

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасной идею возрождения "Интервидения" и заявил, что у государств был спрос на проведение конкурса. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал прекрасной идею возрождения "Интервидения" и заявил, что у государств был спрос на проведение конкурса."Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно", - сказал Лавров на финальном шоу конкурса "Интервидение".Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

