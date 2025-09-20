https://ria.ru/20250920/grazhdanskij-brak-2043206818.html

Гражданский брак: что это и какие права есть у супругов

Гражданский брак: что это в разговорной речи и по закону, плюсы и минусы сожительства

Гражданский брак: что это и какие права есть у супругов

Словосочетание "гражданский брак" многими воспринимается, как семья без официального оформления отношений. В законе же оно, напротив, является определением зарегистрированного брака.

Словосочетание “гражданский брак” многими воспринимается, как семья без официального оформления отношений. В законе же оно, напротив, является определением зарегистрированного брака. Как Семейный кодекс трактует акт сожительства (брака без регистрации) по сравнению с гражданским (официальным) браком в 2025 году, в чем суть отношений между партнерами, и будут ли они являться мужем и женой в юридическом смысле — в материале РИА Новости.Что такое гражданский бракВ России современный юридический термин "гражданский брак" часто ошибочно может приравниваться к незарегистрированным отношениям — сожительству. В разговорной речи, когда мужчина и женщина фактически находятся в семейных отношениях, но при этом не регистрируют их в ЗАГСе, часто можно услышать, что они живут в гражданском браке.Однако с юридической точки зрения определение гражданского брака — это исключительно официальный (законный) брак, который необходимо регистрировать в ЗАГСе. Это главное условие, норма законности, которую нужно четко понимать.Сожительство и гражданский бракЕсли говорить кратко, сожительство — это форма совместной жизни, при которой мужчина и женщина живут вместе и ведут совместное хозяйство, не регистрируя официально брак. В России это слово не имеет юридического статуса, поэтому партнеры не имеют тех прав и обязанностей, которые появляются в случае оформления отношений через ЗАГС.Россия впервые провела оценку распространенности незарегистрированных союзов в микропереписи 1994 года, тема которой так и звучала. Ее результаты показали, что в незарегистрированных браках живут 6,5% респондентов мужского пола и 6,7% — женщин.Как отмечает юрист ЕЮС Юрий Телегин, сожительство как неофициальный брак не порождает семейных прав и обязанностей, регулирование которых определяет законодательство (а именно — Семейный кодекс)."В настоящее время закон (именно закон, а не общество) не признает незарегистрированный брак и не считает браком сожительство мужчины и женщины. Оно не порождает правовых последствий и поэтому не устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение. Исключение сделано лишь для лиц, вступивших в фактические брачные отношения до 8 июля 1944 года, поскольку действовавшие в то время законы признавали равноправными два вида брака: зарегистрированный в органах ЗАГСа и фактический брак. Таким образом, гражданский брак не порождает для его "сторон" ни прав, ни обязанностей", — указывает юрист.Права и обязанности сожителейВ отличие от официального брака, сожители не обременены никакими серьезными обязательствами друг перед другом в случае расставания, вне зависимости от количества лет, которое они прожили вместе.Бывшие партнеры:Дети в незарегистрированном союзеА вот родительские права и обязанности, в отличие от имущественных прав, в России не зависят от регистрации (или не регистрации) брака:Как подчеркивает юрист "РосКо — Консалтинг и аудит" Алена Яковлева, права детей защищены законом независимо от статуса брака родителей.“Главное — установление отцовства. Если отец добровольно записан в ЗАГСе (совместное заявление или заявление отца с согласия матери) или установлен через суд, ребенок имеет те же права (на алименты, наследство, общение), что и рожденный в официальном браке (Ст. 53 СК РФ). Проблемы могут возникнуть, если отец не признает ребенка и отцовство не установлено”, — указывает эксперт.Юридические особенности в незарегистрированном союзеОтношения между партнерами в незарегистрированном союзе не будут регулироваться Семейным кодексом.Общая собственностьОбщая собственность при сожительстве не возникает автоматически при ее покупке — это важная особенность любого незарегистрированного союза. На практике это будет значить, что любое движимое и недвижимое имущество принадлежит тому сожителю, на кого оно было оформлено. Поэтому делать дорогостоящие покупки сожителям следует с особой аккуратностью. Раздел любого имущества между партнерами возможен только через суд, если удастся привести следующие доказательства:Как поясняет адвокат Ирина Дементьевская, даже если оба сожителя вкладывались, например, в покупку квартиры, но она была оформлена только на одного, то с юридической точки зрения это имущество будет считаться только его собственностью. Естественно, что проживание в квартире второго партнера не влечет за собой возникновения каких-либо имущественных прав."Чтобы защитить интересы обоих партнеров, важно заранее подумать о форме оформления. При покупке имущества лучше сразу оформлять долевую собственность, указав конкретные доли. Размер долей можно определить в зависимости от вклада каждого: кто сколько вложил, тот такую долю и получает. Если же имущество оформлено на одного, второму важно сохранять доказательства вложений: переводы, квитанции, расписки и т.п.", — указывает эксперт.КредитыПоскольку закон не признает сожителей семьей, в случае незарегистрированного брака партнеры не могут:НаследствоВ зарегистрированном браке вдова (или вдовец) является одним из главных наследников (ст. 1142 ГК РФ) и получает долю имущества наравне с детьми и родителями умершего.В случае сожительства право наследования начнет существовать не автоматически, а только лишь в случае, когда вдова (или вдовец) указан в завещании умершего. Во всех остальных случаях имущество умершего переходит кровным родственникам или государству. Таков обязательный порядок.МедицинаПри сожительстве мужчина и женщина не имеют почти никаких прав в случае возникновения у партнера серьезных проблем со здоровьем. Для того чтобы, например, представлять интересы партнера в больнице или принимать решения в критических ситуациях (например, давать согласие на операцию), потребуется нотариально заверенная доверенность.Как напоминает юрист "РосКо — Консалтинг и аудит" Алена Яковлева, в экстренных ситуациях врачи оказывают помощь по медицинским показаниям.“Однако для получения информации о диагнозе, лечении или для принятия плановых решений (например, о согласии на операцию) сожитель не имеет законных полномочий. Право на это имеют только официальный супруг, близкие родственники (дети, родители) или лицо, на которое оформлена нотариальная доверенность с соответствующими полномочиями (Ст. 22 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"). Без доверенности сожитель юридически — посторонний человек", — указывает юрист.Смена фамилииВ официальном браке супруг может взять фамилию второго супруга (или двойную) через соответствующий орган ЗАГС в упрощенном порядке. В случае сожительства один из партнеров как совершеннолетний гражданин также может воспользоваться своим правом на смену фамилии по собственному желанию (ст. 58 Федерального закона "Об актах гражданского состояния") и получить затем новый паспорт (его оформление должно быть начато в течение 30 дней после смены фамилии). Однако сама по себе такая смена фамилии на фамилию партнера не создает никаких прав или обязанностей.Мнение экспертаКонсультант платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Юлия Иванова:Институт официального гражданского брака, в отличие от сожительства, дает как мужу, так и жене серьезную правовую защиту. Именно в этом будет заключаться главное отличие данных двух форм совместного проживания."Если пара хочет гарантий (в имуществе, наследстве, алиментах), то оптимальный вариант — вступать в официальный брак с возможностью заключения брачного договора. В этом его сила. В общем и целом, для защиты прав партнеров им рекомендуется оформлять брак, составлять брачный договор (если брак зарегистрирован), писать завещание, а также фиксировать долевое участие в покупках".

