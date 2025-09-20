Гражданский брак: что это и какие права есть у супругов
Гражданский брак.
Словосочетание “гражданский брак” многими воспринимается, как семья без официального оформления отношений. В законе же оно, напротив, является определением зарегистрированного брака. Как Семейный кодекс трактует акт сожительства (брака без регистрации) по сравнению с гражданским (официальным) браком в 2025 году, в чем суть отношений между партнерами, и будут ли они являться мужем и женой в юридическом смысле — в материале РИА Новости.
Что такое гражданский брак
В России современный юридический термин "гражданский брак" часто ошибочно может приравниваться к незарегистрированным отношениям — сожительству. В разговорной речи, когда мужчина и женщина фактически находятся в семейных отношениях, но при этом не регистрируют их в ЗАГСе, часто можно услышать, что они живут в гражданском браке.
Однако с юридической точки зрения определение гражданского брака — это исключительно официальный (законный) брак, который необходимо регистрировать в ЗАГСе. Это главное условие, норма законности, которую нужно четко понимать.
Сожительство и гражданский брак
Если говорить кратко, сожительство — это форма совместной жизни, при которой мужчина и женщина живут вместе и ведут совместное хозяйство, не регистрируя официально брак. В России это слово не имеет юридического статуса, поэтому партнеры не имеют тех прав и обязанностей, которые появляются в случае оформления отношений через ЗАГС.
Россия впервые провела оценку распространенности незарегистрированных союзов в микропереписи 1994 года, тема которой так и звучала. Ее результаты показали, что в незарегистрированных браках живут 6,5% респондентов мужского пола и 6,7% — женщин.
Как отмечает юрист ЕЮС Юрий Телегин, сожительство как неофициальный брак не порождает семейных прав и обязанностей, регулирование которых определяет законодательство (а именно — Семейный кодекс).
"В настоящее время закон (именно закон, а не общество) не признает незарегистрированный брак и не считает браком сожительство мужчины и женщины. Оно не порождает правовых последствий и поэтому не устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение. Исключение сделано лишь для лиц, вступивших в фактические брачные отношения до 8 июля 1944 года, поскольку действовавшие в то время законы признавали равноправными два вида брака: зарегистрированный в органах ЗАГСа и фактический брак. Таким образом, гражданский брак не порождает для его "сторон" ни прав, ни обязанностей", — указывает юрист.
Права и обязанности сожителей
В отличие от официального брака, сожители не обременены никакими серьезными обязательствами друг перед другом в случае расставания, вне зависимости от количества лет, которое они прожили вместе.
Бывшие партнеры:
- не имеют возможности ввести взаимные алиментные обязательства (ст. 89 СК РФ);
- несут личную ответственность по своим долгам;
- не имеют права на наследство по закону (только по завещанию) (ст. 1142-1145 ГК РФ);
- не могут заключить открытый брачный договор, даже самый простой.
Дети в незарегистрированном союзе
А вот родительские права и обязанности, в отличие от имущественных прав, в России не зависят от регистрации (или не регистрации) брака:
- отец должен делать добровольное признание отцовства (через ЗАГС) или установить его через суд (ст. 48-49 СК РФ);
- мать автоматически вписывается в свидетельство о рождении;
- алименты назначаются в общем порядке (ст. 80 СК РФ).
Как подчеркивает юрист "РосКо — Консалтинг и аудит" Алена Яковлева, права детей защищены законом независимо от статуса брака родителей.
“Главное — установление отцовства. Если отец добровольно записан в ЗАГСе (совместное заявление или заявление отца с согласия матери) или установлен через суд, ребенок имеет те же права (на алименты, наследство, общение), что и рожденный в официальном браке (Ст. 53 СК РФ). Проблемы могут возникнуть, если отец не признает ребенка и отцовство не установлено”, — указывает эксперт.
Юридические особенности в незарегистрированном союзе
Отношения между партнерами в незарегистрированном союзе не будут регулироваться Семейным кодексом.
Общая собственность
Общая собственность при сожительстве не возникает автоматически при ее покупке — это важная особенность любого незарегистрированного союза. На практике это будет значить, что любое движимое и недвижимое имущество принадлежит тому сожителю, на кого оно было оформлено. Поэтому делать дорогостоящие покупки сожителям следует с особой аккуратностью. Раздел любого имущества между партнерами возможен только через суд, если удастся привести следующие доказательства:
- вложение общих средств (дата, чеки, договоры, свидетельские показания);
- долевая собственность (ст. 244 ГК РФ).
Как поясняет адвокат Ирина Дементьевская, даже если оба сожителя вкладывались, например, в покупку квартиры, но она была оформлена только на одного, то с юридической точки зрения это имущество будет считаться только его собственностью. Естественно, что проживание в квартире второго партнера не влечет за собой возникновения каких-либо имущественных прав.
"Чтобы защитить интересы обоих партнеров, важно заранее подумать о форме оформления. При покупке имущества лучше сразу оформлять долевую собственность, указав конкретные доли. Размер долей можно определить в зависимости от вклада каждого: кто сколько вложил, тот такую долю и получает. Если же имущество оформлено на одного, второму важно сохранять доказательства вложений: переводы, квитанции, расписки и т.п.", — указывает эксперт.
Кредиты
Поскольку закон не признает сожителей семьей, в случае незарегистрированного брака партнеры не могут:
- оформлять ипотеку и кредиты на семейных условиях;
- получать государственный налоговый вычет на детей совместно;
- состоять в списках льготников и претендовать на льготы (например, как многодетная семья).
Наследство
В зарегистрированном браке вдова (или вдовец) является одним из главных наследников (ст. 1142 ГК РФ) и получает долю имущества наравне с детьми и родителями умершего.
В случае сожительства право наследования начнет существовать не автоматически, а только лишь в случае, когда вдова (или вдовец) указан в завещании умершего. Во всех остальных случаях имущество умершего переходит кровным родственникам или государству. Таков обязательный порядок.
Медицина
При сожительстве мужчина и женщина не имеют почти никаких прав в случае возникновения у партнера серьезных проблем со здоровьем. Для того чтобы, например, представлять интересы партнера в больнице или принимать решения в критических ситуациях (например, давать согласие на операцию), потребуется нотариально заверенная доверенность.
Как напоминает юрист "РосКо — Консалтинг и аудит" Алена Яковлева, в экстренных ситуациях врачи оказывают помощь по медицинским показаниям.
“Однако для получения информации о диагнозе, лечении или для принятия плановых решений (например, о согласии на операцию) сожитель не имеет законных полномочий. Право на это имеют только официальный супруг, близкие родственники (дети, родители) или лицо, на которое оформлена нотариальная доверенность с соответствующими полномочиями (Ст. 22 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"). Без доверенности сожитель юридически — посторонний человек", — указывает юрист.
Смена фамилии
В официальном браке супруг может взять фамилию второго супруга (или двойную) через соответствующий орган ЗАГС в упрощенном порядке. В случае сожительства один из партнеров как совершеннолетний гражданин также может воспользоваться своим правом на смену фамилии по собственному желанию (ст. 58 Федерального закона "Об актах гражданского состояния") и получить затем новый паспорт (его оформление должно быть начато в течение 30 дней после смены фамилии). Однако сама по себе такая смена фамилии на фамилию партнера не создает никаких прав или обязанностей.
Мнение эксперта
Консультант платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Юлия Иванова:
Институт официального гражданского брака, в отличие от сожительства, дает как мужу, так и жене серьезную правовую защиту. Именно в этом будет заключаться главное отличие данных двух форм совместного проживания.
"Если пара хочет гарантий (в имуществе, наследстве, алиментах), то оптимальный вариант — вступать в официальный брак с возможностью заключения брачного договора. В этом его сила. В общем и целом, для защиты прав партнеров им рекомендуется оформлять брак, составлять брачный договор (если брак зарегистрирован), писать завещание, а также фиксировать долевое участие в покупках".