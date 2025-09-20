Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике открыли новые объекты "Императорского маршрута" - РИА Новости, 20.09.2025
21:31 20.09.2025
В Геленджике открыли новые объекты "Императорского маршрута"
Памятную доску в честь визита в Геленджик Императора Николая I с цесаревичем Александром Николаевичем 20 сентября 1837 года, а также выставку к 200-летию памяти
КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Памятную доску в честь визита в Геленджик Императора Николая I с цесаревичем Александром Николаевичем 20 сентября 1837 года, а также выставку к 200-летию памяти императора Александра Благословенного открыли в Геленджике в рамках "Императорского маршрута", в церемонии приняла участие председатель наблюдательного совета Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, сообщили в пресс-службе общества. Перед открытием памятной доски состоялось театрализованное представление, посвященное прибытию Государя в Геленджик 188 лет назад. Реконструкцию сопровождали исторические образы императора Николая I и цесаревича Александра. "В Геленджике открыли памятную доску в честь визита в город императора Николая I с цесаревичем Александром Николаевичем 20 сентября 1837 года. Это новый объект показа федерального туристического проекта "Императорский маршрут" в Краснодарском крае… Памятную доску открыли вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина и председатель Наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова", - рассказали в пресс-службе общества. Кроме того, в рамках "Императорского маршрута" Фонд ЕСПО представил передвижную стендовую выставку "Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I". Эта экспозиция подготовлена при поддержке министерства культуры Краснодарского края и Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына. В церемонии открытия также приняла участие Громова. "В экспозиции рассказывается о детстве и юности великого князя Александра Павловича, сына императора Павла I и долгожданного внука императрицы Екатерины II, об основных этапах государственной политики государя, взошедшего на престол вследствие "дворцового переворота", о преобразованиях и реформах, военных победах и поражениях, о благотворительной и просветительской деятельности", - добавили в пресс-службе Фонда ЕСПО. В 2025 году, как сообщается, эта выставка экспонировалась в Калининградской и Свердловской областях во время проведения Царских дней, в Пермском крае и Республике Татарстан. Краснодарский край в августе 2025 года стал частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", организованного фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб. Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи.
КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Памятную доску в честь визита в Геленджик Императора Николая I с цесаревичем Александром Николаевичем 20 сентября 1837 года, а также выставку к 200-летию памяти императора Александра Благословенного открыли в Геленджике в рамках "Императорского маршрута", в церемонии приняла участие председатель наблюдательного совета Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, сообщили в пресс-службе общества.
Перед открытием памятной доски состоялось театрализованное представление, посвященное прибытию Государя в Геленджик 188 лет назад. Реконструкцию сопровождали исторические образы императора Николая I и цесаревича Александра.
"В Геленджике открыли памятную доску в честь визита в город императора Николая I с цесаревичем Александром Николаевичем 20 сентября 1837 года. Это новый объект показа федерального туристического проекта "Императорский маршрут" в Краснодарском крае… Памятную доску открыли вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина и председатель Наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова", - рассказали в пресс-службе общества.
Кроме того, в рамках "Императорского маршрута" Фонд ЕСПО представил передвижную стендовую выставку "Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I". Эта экспозиция подготовлена при поддержке министерства культуры Краснодарского края и Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына. В церемонии открытия также приняла участие Громова.
"В экспозиции рассказывается о детстве и юности великого князя Александра Павловича, сына императора Павла I и долгожданного внука императрицы Екатерины II, об основных этапах государственной политики государя, взошедшего на престол вследствие "дворцового переворота", о преобразованиях и реформах, военных победах и поражениях, о благотворительной и просветительской деятельности", - добавили в пресс-службе Фонда ЕСПО.
В 2025 году, как сообщается, эта выставка экспонировалась в Калининградской и Свердловской областях во время проведения Царских дней, в Пермском крае и Республике Татарстан.
Краснодарский край в августе 2025 года стал частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", организованного фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб. Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи.
