В Гааге задерживают агрессивно настроенных демонстрантов
2025-09-20T18:05:00+03:00
2025-09-20T18:05:00+03:00
2025-09-20T18:31:00+03:00
ГААГА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в Гааге, вооруженная дубинками, проводит задержания агрессивно настроенных демонстрантов после акции протеста против миграционной политики страны, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12. Позднее демонстрация была разогнана, однако отдельные группы агрессивно настроенных протестующих остаются неподалеку от вокзала. Вооруженные дубинками сотрудники полиции продолжают отслеживать отдельных демонстрантов и проводят задержания. У Центрального вокзала Гааги присутствует усиленный наряд полиции и дополнительные подразделения, в том числе ОМОН и конная полиция.
