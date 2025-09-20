Рейтинг@Mail.ru
В Гааге задерживают агрессивно настроенных демонстрантов - РИА Новости, 20.09.2025
18:05 20.09.2025 (обновлено: 18:31 20.09.2025)
В Гааге задерживают агрессивно настроенных демонстрантов
В Гааге задерживают агрессивно настроенных демонстрантов - РИА Новости, 20.09.2025
В Гааге задерживают агрессивно настроенных демонстрантов
Полиция в Гааге, вооруженная дубинками, проводит задержания агрессивно настроенных демонстрантов после акции протеста против миграционной политики страны,... РИА Новости, 20.09.2025
ГААГА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в Гааге, вооруженная дубинками, проводит задержания агрессивно настроенных демонстрантов после акции протеста против миграционной политики страны, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12. Позднее демонстрация была разогнана, однако отдельные группы агрессивно настроенных протестующих остаются неподалеку от вокзала. Вооруженные дубинками сотрудники полиции продолжают отслеживать отдельных демонстрантов и проводят задержания. У Центрального вокзала Гааги присутствует усиленный наряд полиции и дополнительные подразделения, в том числе ОМОН и конная полиция.
в мире, гаага, нидерланды, омон россии
В мире, Гаага, Нидерланды, ОМОН России
В Гааге задерживают агрессивно настроенных демонстрантов

В Гааге полиция проводит задержания протестующих против миграционной политики

ГААГА, 19 сен - РИА Новости. Полиция в Гааге, вооруженная дубинками, проводит задержания агрессивно настроенных демонстрантов после акции протеста против миграционной политики страны, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12.
Позднее демонстрация была разогнана, однако отдельные группы агрессивно настроенных протестующих остаются неподалеку от вокзала.
Вооруженные дубинками сотрудники полиции продолжают отслеживать отдельных демонстрантов и проводят задержания.
У Центрального вокзала Гааги присутствует усиленный наряд полиции и дополнительные подразделения, в том числе ОМОН и конная полиция.
