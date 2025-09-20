https://ria.ru/20250920/gaaga-2043217179.html

К вокзалу в Гааге стянули дополнительные подразделения полиции

ГААГА, 20 сен - РИА Новости. Полиция Гааги развернула дополнительные подразделения около центрального вокзала после демонстрации, вылившейся в беспорядки и столкновения, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Как ранее сообщала телерадиокомпания NOS, в субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения после того, как демонстранты вышли с поля на расположенную рядом автотрассу А12. Протестующие начали забрасывать сотрудников полиции камнями, также в ходе акции была подожжена полицейская машина. В ответ полиция применила водометы. В настоящее время полиция продолжает пресекать возникающие рядом с Маливелдом беспорядки. Массовая демонстрация была разогнана, однако отдельные группы протестующих по-прежнему находятся недалеко от места проведения демонстрации. Правоохранительные органы развернули дополнительные силы вокруг Центрального вокзала Гааги, который находится рядом с Маливелдом, в целях обеспечения безопасности. На месте присутствует в том числе спецназ и конная полиция.

Наталья Макарова

