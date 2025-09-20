https://ria.ru/20250920/frantsuzy-2043143846.html
СМИ: в Ираке более 40 французов допросят по делам о преступлениях ИГ*
СМИ: в Ираке более 40 французов допросят по делам о преступлениях ИГ*
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иракские спецслужбы допрашивают 47 французов по делам о преступлениях ИГ* ("Исламское государство"*, запрещённая в России террористическая организация), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальных лиц. "Иракские спецслужбы допрашивают 47 граждан Франции… из-за их предполагаемой причастности к преступлениям, совершенным в Ираке группировкой "Исламское государство"*, - пишет агентство. Отмечается, что французы были переданы Ираку около месяца назад Сирийскими демократическими силами. Источник заявил агентству, что иракские спецслужбы имеют доказательства причастности этих французов к преступлениям против иракцев. Он добавил, что их будут судить по законам Ирака.*Запрещенная в России террористическая организация
