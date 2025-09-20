Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Ираке более 40 французов допросят по делам о преступлениях ИГ* - РИА Новости, 20.09.2025
10:28 20.09.2025
СМИ: в Ираке более 40 французов допросят по делам о преступлениях ИГ*
в мире
ирак
россия
франция
исламское государство*
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иракские спецслужбы допрашивают 47 французов по делам о преступлениях ИГ* ("Исламское государство"*, запрещённая в России террористическая организация), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальных лиц. "Иракские спецслужбы допрашивают 47 граждан Франции… из-за их предполагаемой причастности к преступлениям, совершенным в Ираке группировкой "Исламское государство"*, - пишет агентство. Отмечается, что французы были переданы Ираку около месяца назад Сирийскими демократическими силами. Источник заявил агентству, что иракские спецслужбы имеют доказательства причастности этих французов к преступлениям против иракцев. Он добавил, что их будут судить по законам Ирака.*Запрещенная в России террористическая организация
ирак
россия
франция
в мире, ирак, россия, франция, исламское государство*
В мире, Ирак, Россия, Франция, Исламское государство*
Флаг Ирака
Флаг Ирака. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иракские спецслужбы допрашивают 47 французов по делам о преступлениях ИГ* ("Исламское государство"*, запрещённая в России террористическая организация), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальных лиц.
"Иракские спецслужбы допрашивают 47 граждан Франции… из-за их предполагаемой причастности к преступлениям, совершенным в Ираке группировкой "Исламское государство"*, - пишет агентство.
19 сентября, 20:31
В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии
В США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ* в Сирии
19 сентября, 20:31
Отмечается, что французы были переданы Ираку около месяца назад Сирийскими демократическими силами.
Источник заявил агентству, что иракские спецслужбы имеют доказательства причастности этих французов к преступлениям против иракцев. Он добавил, что их будут судить по законам Ирака.
*Запрещенная в России террористическая организация
14 августа, 10:17
Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву
Участника ИГ*, выданного Францией России, доставили в Москву
14 августа, 10:17
 
В миреИракРоссияФранцияИсламское государство*
 
 
