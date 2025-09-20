Рейтинг@Mail.ru
Во Франции спасли мигрантов, пытавшихся добраться до Британии через Ла-Манш
10:50 20.09.2025
Во Франции спасли мигрантов, пытавшихся добраться до Британии через Ла-Манш
в мире
великобритания
ла-манш
франция
ПАРИЖ, 20 сен – РИА Новости. Спасательные службы на севере Франции оказали помощь более 20 мигрантам, которые пытались добраться до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш, сообщила морская префектура Ла-Манша и Северного моря. "Региональный оперативный центр по наблюдению и спасению задействовал зафрахтованное государством судно Minck и катер..., чтобы оказать помощь людям на борту лодки, попавшим в затруднительное положение на воде у берегов (коммуны – ред.) Гравлин. Двадцать три из них были спасены… другие решили продолжить путь под наблюдением французских средств", - говорится в коммюнике на сайте властей. Спасенных мигрантов доставили обратно на французский берег, сообщает префектура. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
великобритания
ла-манш
франция
в мире, великобритания, ла-манш, франция
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Франция
ПАРИЖ, 20 сен – РИА Новости. Спасательные службы на севере Франции оказали помощь более 20 мигрантам, которые пытались добраться до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш, сообщила морская префектура Ла-Манша и Северного моря.
"Региональный оперативный центр по наблюдению и спасению задействовал зафрахтованное государством судно Minck и катер..., чтобы оказать помощь людям на борту лодки, попавшим в затруднительное положение на воде у берегов (коммуны – ред.) Гравлин. Двадцать три из них были спасены… другие решили продолжить путь под наблюдением французских средств", - говорится в коммюнике на сайте властей.
Спасенных мигрантов доставили обратно на французский берег, сообщает префектура.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
