Ефимов: в Москве утвердили проекты для 55 площадок КРТ - РИА Новости, 20.09.2025
14:12 20.09.2025
Ефимов: в Москве утвердили проекты для 55 площадок КРТ
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Москве утвердили проекты планировок территорий для 55 площадок комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Планировочная документация утверждена по 55 проектам КРТ, которые охватывают около 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них планируется возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, в том числе 2,2 миллиона квадратных метров приходится на недвижимость общественно-делового назначения, включая социальные объекты.Кроме того, часть проектов КРТ предусматривает строительство почти 1,3 миллиона "квадратов" научно-производственной недвижимости, добавил заммэра.Проекты КРТ планируется реализовать в 41 районе столицы, уточняется в сообщении.Ранее мэр города Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах столицы.
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Москве утвердили проекты планировок территорий для 55 площадок комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Планировочная документация утверждена по 55 проектам КРТ, которые охватывают около 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них планируется возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, в том числе 2,2 миллиона квадратных метров приходится на недвижимость общественно-делового назначения, включая социальные объекты.
Кроме того, часть проектов КРТ предусматривает строительство почти 1,3 миллиона "квадратов" научно-производственной недвижимости, добавил заммэра.
Проекты КРТ планируется реализовать в 41 районе столицы, уточняется в сообщении.
Ранее мэр города Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах столицы.
 
