https://ria.ru/20250920/efimov-2043050799.html

Ефимов: в Москве утвердили проекты для 55 площадок КРТ

Ефимов: в Москве утвердили проекты для 55 площадок КРТ - РИА Новости, 20.09.2025

Ефимов: в Москве утвердили проекты для 55 площадок КРТ

В Москве утвердили проекты планировок территорий для 55 площадок комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:12:00+03:00

2025-09-20T14:12:00+03:00

2025-09-20T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Москве утвердили проекты планировок территорий для 55 площадок комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Планировочная документация утверждена по 55 проектам КРТ, которые охватывают около 483 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них планируется возвести недвижимость площадью 9,2 миллиона квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, в том числе 2,2 миллиона квадратных метров приходится на недвижимость общественно-делового назначения, включая социальные объекты.Кроме того, часть проектов КРТ предусматривает строительство почти 1,3 миллиона "квадратов" научно-производственной недвижимости, добавил заммэра.Проекты КРТ планируется реализовать в 41 районе столицы, уточняется в сообщении.Ранее мэр города Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах столицы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы