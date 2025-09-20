https://ria.ru/20250920/dyra-2042745874.html

Предсказание Хокинга сбылось: космический телескоп обнаружил немыслимое

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Благодаря космическому телескопу "Джеймс Уэбб" международная команда ученых, возможно, обнаружила первое прямое доказательство существования первичной черной дыры. И это открытие может перевернуть наши представления о Вселенной.Что говорил ХокингПо мнению астрономов, очень древняя черная дыра могла образоваться в первую долю секунды после Большого взрыва.Об открытии сообщает международная команда астрофизиков под руководством Игнаса Юоджбалиса из Кембриджского университета в статье, размещенной в репозитории arXiv.Существует вероятность, что специалисты обнаружили объект, существование которого предсказал Стивен Хокинг. Великий ученый предположил, что результате коллапса более плотных и горячих областей в первую долю секунды после Большого взрыва образовались черные дыры.Из этой теории следует, что черные дыры разных размеров были вплетены в ткань космоса практически с самого начала и действовали как гравитационные карманы. А вокруг них начали скапливаться пыль и газ, сформировавшие первые галактики."Это действительно вызов для теорий"Хокинг выдвинул эту теорию в 1970-х годах, но за прошедшие десятилетия не было получено никаких доказательств. Поэтому идею окрестили в научной среде "экзотической".Если астрофизики обнаружили первичную черную дыру, которая никогда ранее не наблюдалась, то это открытие может перевернуть существующие теории о Вселенной.Ведь до недавнего времени считалось, что сначала появились звезды и галактики, а черные дыры образовались лишь после. Все из-за того, что у первых звезд закончилось топливо, и они коллапсировали под действием собственной гравитации.Однако полученные учеными данные опровергают такую последовательность событий."Эта черная дыра почти голая, — сказал профессор Роберто Майолино, космолог из Кембриджского университета, один из авторов исследования. — Это действительно вызов для теорий. Похоже, что эта черная дыра сформировалась без галактики вокруг нее"."Маленькая красная точка", способная изменить всеНебольшое красное пятнышко, получившее обозначение QSO1, было обнаружено всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Оно было одним из сотен загадочных "маленьких красных точек", которые телескоп JWST нашел в этой ранней и туманной космической эпохе.Результаты проведенных исследований показали, что QSO1 — это не скопление звезд, а галактика, вращающаяся вокруг центральной черной дыры с колоссальной массой, эквивалентной 50 миллионам солнц.При этом сама галактика оказалась неожиданно маленькой для столь массивной черной дыры. Это делает черную дыру самым "голым" объектом такого рода из когда-либо обнаруженных."Это резко контрастирует с тем, что мы наблюдаем в нашей локальной Вселенной, где черные дыры в центре галактик, таких как Млечный Путь, примерно в тысячу раз менее массивны, чем сама галактика", — сказал Майолино."Серьезные последствия для фундаментальных законов физики"В результате анализов удалось установить, что светящийся материал вокруг черной дыры химически "чист" и почти полностью состоит из водорода и гелия. Эти два элемента остались после Большого взрыва.Более тяжелых элементов, которые образуются в звездах, не зафиксировано. Поэтому, скорее всего, в окрестностях черной дыры не происходит активного звездообразования."Эти результаты меняют парадигму, — объяснил Майолино. — Насколько мы можем судить по полученным данным, мы наблюдаем за формированием массивной черной дыры без участия галактики".Подтверждает серьезное значение открытия и профессор Эндрю Понтцен: "Открытие будет иметь серьезные последствия для фундаментальных законов физики".Статья еще ждет детальную оценку научным сообществом, однако прозвучавшее в ней заявление довольно смелое. И, скорее всего, дальнейшее изучение "маленьких красных точек" может преподнести еще немало "сюрпризов".

