https://ria.ru/20250920/drony-2043129569.html

Операторы FPV-дронов уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025

Операторы FPV-дронов уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ

Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ на краматорско-дружковском... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:05:00+03:00

2025-09-20T08:05:00+03:00

2025-09-20T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки выявлен замаскированный микроавтобус ВСУ, использовавшийся для подвоза личного состава и боеприпасов. Прямым попаданием он был уничтожен. Второй автомобиль противника был поражён неподалёку от пункта управления беспилотниками", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что операторы ударных дронов "Южной" группировки ведут активную работу как на передовой, так и в глубине обороны противника. Под удары FPV-дронов попадают самые разные цели — от живой силы и автомобильной техники до бронированных объектов и даже вражеских беспилотников, которые уничтожаются тараном в воздухе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)