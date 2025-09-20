https://ria.ru/20250920/drony-2043129569.html
Операторы FPV-дронов уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки выявлен замаскированный микроавтобус ВСУ, использовавшийся для подвоза личного состава и боеприпасов. Прямым попаданием он был уничтожен. Второй автомобиль противника был поражён неподалёку от пункта управления беспилотниками", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что операторы ударных дронов "Южной" группировки ведут активную работу как на передовой, так и в глубине обороны противника. Под удары FPV-дронов попадают самые разные цели — от живой силы и автомобильной техники до бронированных объектов и даже вражеских беспилотников, которые уничтожаются тараном в воздухе.
