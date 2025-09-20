https://ria.ru/20250920/dorogi-2043222473.html
Минтранс ответил на сообщения о введении платного проезда по всем дорогам
Минтранс ответил на сообщения о введении платного проезда по всем дорогам - РИА Новости, 20.09.2025
Минтранс ответил на сообщения о введении платного проезда по всем дорогам
Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T18:34:00+03:00
2025-09-20T18:34:00+03:00
2025-09-20T18:44:00+03:00
авто
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977963855_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6292acd2258cffcb853f3e481d9165d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель министерства."В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу", - говорится в сообщении представителя ведомства.В пятницу замначальника управления "Росавтодора" Денис Кирюхин сообщил о планах ведомства к 2030 году сделать проезд по всем дорогам страны платным. Данную инициативу Кирюхин объяснил удорожанием содержания и ремонта дорог, а также ограничениями бюджета.
https://ria.ru/20250820/mishustin-2036459759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977963855_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_a66e7d3cb08cf2981e49554e933f271e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Авто, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Минтранс ответил на сообщения о введении платного проезда по всем дорогам
Минтранс: идея введения платного проезда по всем дорогам в России не обсуждается