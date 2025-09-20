Минтранс ответил на сообщения о введении платного проезда по всем дорогам

Рейтинг@Mail.ru
18:34 20.09.2025 (обновлено: 18:44 20.09.2025)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель министерства."В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу", - говорится в сообщении представителя ведомства.В пятницу замначальника управления "Росавтодора" Денис Кирюхин сообщил о планах ведомства к 2030 году сделать проезд по всем дорогам страны платным. Данную инициативу Кирюхин объяснил удорожанием содержания и ремонта дорог, а также ограничениями бюджета.
© РИА Новости / Мария ДевахинаАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Автомобильное движение. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель министерства.
"В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу", - говорится в сообщении представителя ведомства.
В пятницу замначальника управления "Росавтодора" Денис Кирюхин сообщил о планах ведомства к 2030 году сделать проезд по всем дорогам страны платным. Данную инициативу Кирюхин объяснил удорожанием содержания и ремонта дорог, а также ограничениями бюджета.
