В небе над Донецком прогремели два взрыва
2025-09-20T20:15:00+03:00
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы были слышны в разных районах города.
