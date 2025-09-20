https://ria.ru/20250920/dnepropetrovsk-2043214907.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 20.09.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в субботу в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты "Общественного", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

