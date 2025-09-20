https://ria.ru/20250920/dnepropetrovsk-2043152105.html

Подполье сообщило об ударах ВС России по военным объектам в Днепропетровске

Подполье сообщило об ударах ВС России по военным объектам в Днепропетровске - РИА Новости, 20.09.2025

Подполье сообщило об ударах ВС России по военным объектам в Днепропетровске

Заводы, производящие двигатели и корпуса ракет, а также ведущие дооснащение западной техники ВСУ, поражены ударами в Днепропетровске в ночь на субботу, сообщил... РИА Новости, 20.09.2025

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Заводы, производящие двигатели и корпуса ракет, а также ведущие дооснащение западной техники ВСУ, поражены ударами в Днепропетровске в ночь на субботу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Днепропетровск сегодня 20 сентября под утро получил серию атак по военным объектам... есть попадания в ЮМЗ (Южный Машиностроительный завод). Пишут, что было семь взрывов, некоторые от ракет, некоторые от БПЛА... Несколько в завод "Полимермаш", где новенькую технику с Запада приводили в боевое состояние... На технику устанавливали динамическую броню, наваривали решетки от БПЛА", - рассказал Лебедев. По данным подпольщиков, на ЮМЗ также был поражен цех, выпускающий детали для БПЛА. Кроме того, в Днепропетровске на левом берегу Днепра были поражены склады. Информаторы сопротивления сообщили о мощных взрывах и вторичной детонации.

