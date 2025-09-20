https://ria.ru/20250920/dagestan-2043252943.html

В Дагестане из-за дождей обрушилась часть древней крепостной стены

Древняя крепостная стена в дагестанском селе Кумухе частично обрушилась из-за дождей, сообщил глава Лакского района Юсуп Магомедов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2025

МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Древняя крепостная стена в дагестанском селе Кумухе частично обрушилась из-за дождей, сообщил глава Лакского района Юсуп Магомедов в своем Telegram-канале.На территории Дагестана 19-20 сентября были продолжительные дожди. Стихия вызвала затопление улиц, массовые отключения света, закрытие дорог в ряде районов республики в результате скальных обвалов и схода селевых потоков."Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками", — написал Магомедов.Он заверил, что будут приложены все усилия для ее скорейшего восстановления. Крепость XVI-XVIII веков в селе Кумух в 2023 году признали объектом культурного наследия федерального значения.

