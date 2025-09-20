В Дагестане из-за дождей обрушилась часть древней крепостной стены

Рейтинг@Mail.ru
21:16 20.09.2025 (обновлено: 22:26 20.09.2025)
лакский район
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Древняя крепостная стена в дагестанском селе Кумухе частично обрушилась из-за дождей, сообщил глава Лакского района Юсуп Магомедов в своем Telegram-канале.На территории Дагестана 19-20 сентября были продолжительные дожди. Стихия вызвала затопление улиц, массовые отключения света, закрытие дорог в ряде районов республики в результате скальных обвалов и схода селевых потоков.&quot;Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками&quot;, — написал Магомедов.Он заверил, что будут приложены все усилия для ее скорейшего восстановления. Крепость XVI-XVIII веков в селе Кумух в 2023 году признали объектом культурного наследия федерального значения.
лакский район
республика дагестан
лакский район, республика дагестан, происшествия
Лакский район, Республика Дагестан, Происшествия
МАХАЧКАЛА, 20 сен — РИА Новости. Древняя крепостная стена в дагестанском селе Кумухе частично обрушилась из-за дождей, сообщил глава Лакского района Юсуп Магомедов в своем Telegram-канале.
На территории Дагестана 19-20 сентября были продолжительные дожди. Стихия вызвала затопление улиц, массовые отключения света, закрытие дорог в ряде районов республики в результате скальных обвалов и схода селевых потоков.
«

"Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками", — написал Магомедов.

Он заверил, что будут приложены все усилия для ее скорейшего восстановления.
Крепость XVI-XVIII веков в селе Кумух в 2023 году признали объектом культурного наследия федерального значения.
Лакский районРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
