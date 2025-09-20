В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в субботу в Чернигове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV".
Ранее в субботу этот же телеканал сообщал о взрыве в городе.
"В Чернигове снова слышно взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Черниговской области звучит почти три часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18