"Лаборатория Касперского": чемпионат высоких технологий — важная площадка

2025-09-20T14:34:00+03:00
2025-09-20T14:34:00+03:00
2025-09-20T15:43:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" рассматривает чемпионат высоких технологий в компетенции "Кибериммунная автономность" как важную площадку для работы с новым поколением инженеров, разработчиков и специалистов, которые уже завтра будут строить и защищать цифровую инфраструктуру страны, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что участие в чемпионате — это стратегический вклад в формирование будущего технологической отрасли. "Наша цель – не только реагировать на угрозы, но и создавать системы, которые изначально защищены от них. Кибериммунная автономность становится фундаментом безопасного цифрового общества будущего", – подчеркнул менеджер по развитию технического сообщества "Лаборатории Касперского" Вячеслав Борилин, его слова приводит пресс-служба. Отдельное внимание уделяется поддержке системы среднего профессионального образования, поскольку она готовит кадры для реального сектора экономики — специалистов, способных работать с высокотехнологичным оборудованием, критически важными системами сложными ИТ-решениями", добавили в пресс-службе компании. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
