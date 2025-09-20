https://ria.ru/20250920/chempionat-2043181275.html

"Лаборатория Касперского": чемпионат высоких технологий — важная площадка

"Лаборатория Касперского": чемпионат высоких технологий — важная площадка - РИА Новости, 20.09.2025

"Лаборатория Касперского": чемпионат высоких технологий — важная площадка

Компания "Лаборатория Касперского" рассматривает чемпионат высоких технологий в компетенции "Кибериммунная автономность" как важную площадку для работы с новым... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:34:00+03:00

2025-09-20T14:34:00+03:00

2025-09-20T15:43:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043180651_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_43510686c12786f3d3a44e2d67fd3c86.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Компания "Лаборатория Касперского" рассматривает чемпионат высоких технологий в компетенции "Кибериммунная автономность" как важную площадку для работы с новым поколением инженеров, разработчиков и специалистов, которые уже завтра будут строить и защищать цифровую инфраструктуру страны, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что участие в чемпионате — это стратегический вклад в формирование будущего технологической отрасли. "Наша цель – не только реагировать на угрозы, но и создавать системы, которые изначально защищены от них. Кибериммунная автономность становится фундаментом безопасного цифрового общества будущего", – подчеркнул менеджер по развитию технического сообщества "Лаборатории Касперского" Вячеслав Борилин, его слова приводит пресс-служба. Отдельное внимание уделяется поддержке системы среднего профессионального образования, поскольку она готовит кадры для реального сектора экономики — специалистов, способных работать с высокотехнологичным оборудованием, критически важными системами сложными ИТ-решениями", добавили в пресс-службе компании. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»