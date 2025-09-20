https://ria.ru/20250920/bpla-2043155446.html

Средства ПВО сбили 383 беспилотника ВСУ за сутки

Средства ПВО сбили 383 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 20.09.2025

Средства ПВО сбили 383 беспилотника ВСУ за сутки

Российские средства ПВО за сутки ходе спецоперации сбили 383 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T12:10:00+03:00

2025-09-20T12:10:00+03:00

2025-09-20T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2070f706c757f4cc0038ffa2f474588.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки ходе спецоперации сбили 383 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что при этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия