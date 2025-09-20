https://ria.ru/20250920/bpla-2043155446.html
Средства ПВО сбили 383 беспилотника ВСУ за сутки
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки ходе спецоперации сбили 383 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что при этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки ходе спецоперации сбили 383 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что при этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.