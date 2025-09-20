Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадала женщина
11:53 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/bpl-2043153058.html
При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадала женщина
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на Саратовскую область, госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в Саратове поврежден жилой дом, есть пострадавший. "В результате происшествия пострадал один человек. Женщину своевременно госпитализировали, оказали необходимую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице", - написал он в Telegram-канале.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Подполье сообщило об ударах ВС России по военным объектам в Днепропетровске
ПроисшествияСаратовская областьСаратовРоман БусаргинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
