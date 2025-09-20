https://ria.ru/20250920/bpl-2043153058.html

При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадала женщина

Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на Саратовскую область, госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.09.2025

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на Саратовскую область, госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в Саратове поврежден жилой дом, есть пострадавший. "В результате происшествия пострадал один человек. Женщину своевременно госпитализировали, оказали необходимую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице", - написал он в Telegram-канале.

