Десять молодых специалистов пришли работать в Тутаевскую райбольницу
20.09.2025
Десять молодых специалистов пришли работать в Тутаевскую райбольницу
Сразу десять молодых специалистов пополнили ряды сотрудников Тутаевской районной больницы в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Сразу десять молодых специалистов пополнили ряды сотрудников Тутаевской районной больницы в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Сразу десять молодых специалистов пополнили ряды сотрудников Тутаевской районной больницы в Ярославской области. Среди них врачи разных лечебных профилей и другие специалисты. Теперь жители смогут получать помощь рядом с домом, а не ездить в областной центр", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По словам Евраева, всего за этот год благодаря федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", своевременно принятым региональным мерам поддержки в больницы и поликлиники Ярославской области пришли более 100 специалистов. "Приток врачей – результат целенаправленной работы по привлечению и поддержке кадров. К примеру, после повышения заработной платы врачам и фельдшерам скорой помощи трудоустроены 60 человек, в том числе они приехали к нам из Москвы, соседних и отдаленных регионов. Водители скорой помощи – это еще одна категория, по которой необходимо решать вопрос, и мы обязательно к этому подойдем", - подчеркнул Евраев. Он отметил, что правительство региона также ввело стимулирующие выплаты для специалистов паллиативного профиля. Такой подход позволяет создавать комфортные условия для работы медиков и обеспечивать качественную и своевременную медицинскую помощь для жителей региона, пояснил глава региона. По словам главврача Тутаевской больницы Юлии Тихоновой, приход такого большого количества молодых кадров – долгожданное и очень ценное событие. "Каждый из них привнесет в диагностическую и терапевтическую службы новые методики и подходы, а значит, повысятся и качество, и доступность медицинской помощи для наших пациентов", - цитирует Тихонову пресс-служба областного правительства.
