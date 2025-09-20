https://ria.ru/20250920/blokirovka-2043128517.html
YouTube заблокировал аккаунт Мадуро
YouTube заблокировал аккаунт Мадуро
МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Видеохостинг YouTube закрыл доступ к официальному аккаунту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, при попытке открыть страницу появляется надпись о блокировке "за нарушение использования". Канал президента Венесуэлы пропал из поисковой выдачи видеохостинга YouTube, а при попытке открыть его по http-адресу появляется сообщение "Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube", убедился корреспондент РИА Новости. YouTube-канал политика ежедневно публиковал записи и эфиры правительственных и президентских мероприятий и насчитывал более 200 тысяч подписчиков. Официальных комментариев из Каракаса в связи с закрытием ресурса не поступало.
