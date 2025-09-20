https://ria.ru/20250920/biznes-2043140917.html
В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сервис "Старт бизнеса онлайн" работает в России, он позволяет открыть бизнес в среднем за четыре часа с использованием биометрии, но без посещения налоговой, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Приведу в пример отличный сервис — "Старт бизнеса онлайн". Россияне с помощью биометрии могут открыть бизнес без посещения налоговой – всего за несколько часов официально регистрируется юридическое лицо, прошедшее все проверки госорганов", - сказал Поволоцкий. "Сама регистрация уже полностью перенесена в мобильное приложение, где вы получаете электронную подпись, открываете счета в банке и налоговой, а также запускаете все процессы, связанные с электронным документооборотом. И все", - сказал глава ЦБТ, уточнив, что в среднем длительность всех процедур занимает около четырех часов. По его словам, специалисты из других стран не верят, что такие технологии существуют, и реагируют на них словами. "Это просто история из будущего, таких сервисов не бывает. Мы об этом поговорим через пять лет".
