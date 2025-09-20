https://ria.ru/20250920/berlin-brandenburg-2043144937.html
Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров
2025-09-20T10:41:00+03:00
2025-09-20T10:41:00+03:00
2025-09-20T15:52:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации. В субботу в международном аэропорту Брюсселя сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации. "Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов.
