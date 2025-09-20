Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров - РИА Новости, 20.09.2025
10:41 20.09.2025 (обновлено: 15:52 20.09.2025)
Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации. В субботу в международном аэропорту Брюсселя сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации. "Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов.
брюссель, европа
Брюссель, Европа
Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров

Аэропорт Берлин-Бранденбург столкнулся с проблемами при регистрации пассажиров

© Getty Images / picture allianceОбстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Берлин — Бранденбург. 20 сентября 2025
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Берлин — Бранденбург. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Getty Images / picture alliance
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Берлин — Бранденбург. 20 сентября 2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации.
В субботу в международном аэропорту Брюсселя сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации.
"Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов.
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Во всех аэропортах Германии отключилась компьютерная система полиции
3 января, 18:28
 
БрюссельЕвропа
 
 
