Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко
20.09.2025
Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко
В первом матче на турнире памяти Александра Петренко баскетбольный клуб "Химки" выиграл у "Университета-Югра" из Сургута со счетом 80–59
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В первом матче на турнире памяти Александра Петренко баскетбольный клуб "Химки" выиграл у "Университета-Югра" из Сургута со счетом 80–59, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. В ежегодном турнире в честь капитана баскетбольного клуба "Химки" Александра Петренко принимают участие четыре команды Суперлиги сезона 2025/2026: приморское "Динамо", "Тамбов", "Университет-Югра" и "Химки", отмечается в материале. В первый игровой день "Химки" на своем паркете принимали баскетболистов сургутской командой "Югра", где химкинские баскетболисты выиграли серию со счетом 80–59 (23–8, 19–12, 21–20, 17–19). По данным пресс-службы, в субботу в 17:00 команду ждет дуэль с "Тамбовом", а заключительным испытанием для хозяев паркета станет игра против приморского "Динамо".
Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко
Баскетбольный клуб "Химки" выиграл у "Университета-Югра" со счетом 80–59
