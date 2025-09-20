Рейтинг@Mail.ru
Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко
20.09.2025
13:40 20.09.2025
Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко
Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко
химки (городской округ в московской области)
баскетбол
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В первом матче на турнире памяти Александра Петренко баскетбольный клуб "Химки" выиграл у "Университета-Югра" из Сургута со счетом 80–59, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. В ежегодном турнире в честь капитана баскетбольного клуба "Химки" Александра Петренко принимают участие четыре команды Суперлиги сезона 2025/2026: приморское "Динамо", "Тамбов", "Университет-Югра" и "Химки", отмечается в материале. В первый игровой день "Химки" на своем паркете принимали баскетболистов сургутской командой "Югра", где химкинские баскетболисты выиграли серию со счетом 80–59 (23–8, 19–12, 21–20, 17–19). По данным пресс-службы, в субботу в 17:00 команду ждет дуэль с "Тамбовом", а заключительным испытанием для хозяев паркета станет игра против приморского "Динамо".
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области), баскетбол
Химки (городской округ в Московской области), баскетбол
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В первом матче на турнире памяти Александра Петренко баскетбольный клуб "Химки" выиграл у "Университета-Югра" из Сургута со счетом 80–59, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ежегодном турнире в честь капитана баскетбольного клуба "Химки" Александра Петренко принимают участие четыре команды Суперлиги сезона 2025/2026: приморское "Динамо", "Тамбов", "Университет-Югра" и "Химки", отмечается в материале.
В первый игровой день "Химки" на своем паркете принимали баскетболистов сургутской командой "Югра", где химкинские баскетболисты выиграли серию со счетом 80–59 (23–8, 19–12, 21–20, 17–19).
По данным пресс-службы, в субботу в 17:00 команду ждет дуэль с "Тамбовом", а заключительным испытанием для хозяев паркета станет игра против приморского "Динамо".
