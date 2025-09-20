https://ria.ru/20250920/basketbol-2043171023.html

Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко

Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко - РИА Новости, 20.09.2025

Баскетбольный клуб "Химки" победил в первом матче турнира памяти Петренко

В первом матче на турнире памяти Александра Петренко баскетбольный клуб "Химки" выиграл у "Университета-Югра" из Сургута со счетом 80–59

химки (городской округ в московской области)

баскетбол

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В первом матче на турнире памяти Александра Петренко баскетбольный клуб "Химки" выиграл у "Университета-Югра" из Сургута со счетом 80–59, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. В ежегодном турнире в честь капитана баскетбольного клуба "Химки" Александра Петренко принимают участие четыре команды Суперлиги сезона 2025/2026: приморское "Динамо", "Тамбов", "Университет-Югра" и "Химки", отмечается в материале. В первый игровой день "Химки" на своем паркете принимали баскетболистов сургутской командой "Югра", где химкинские баскетболисты выиграли серию со счетом 80–59 (23–8, 19–12, 21–20, 17–19). По данным пресс-службы, в субботу в 17:00 команду ждет дуэль с "Тамбовом", а заключительным испытанием для хозяев паркета станет игра против приморского "Динамо".

химки (городской округ в московской области)

2025

Новости

химки (городской округ в московской области), баскетбол