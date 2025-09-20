Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сравнил МАГАТЭ с преступным картелем
20:49 20.09.2025 (обновлено: 21:22 20.09.2025)
Балицкий сравнил МАГАТЭ с преступным картелем
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сравнил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), из-за отсутствия решительного осуждения обстрелов Запорожской АЭС ВСУ, с преступным картелем. Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции. &quot;Мы видим, как двойные стандарты стали нормой. Когда можно бомбить атомную станцию и оставаться &quot;жертвой&quot; в глазах Запада. Когда можно игнорировать военные преступления только потому, что они совершаются &quot;нужной&quot; стороной. Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель&quot;, - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, эксперты МАГАТЭ постоянно работают на Запорожской АЭС, но вместо решительного осуждения обстрелов со стороны ВСУ слышны сухие отчеты о том, что "радиационный фон в норме". "Почему не звучит четкое и ясное: "Прекратите обстреливать ЗАЭС!"? Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей?" - подчеркнул губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сравнил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), из-за отсутствия решительного осуждения обстрелов Запорожской АЭС ВСУ, с преступным картелем.
Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции.
"Мы видим, как двойные стандарты стали нормой. Когда можно бомбить атомную станцию и оставаться "жертвой" в глазах Запада. Когда можно игнорировать военные преступления только потому, что они совершаются "нужной" стороной. Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, эксперты МАГАТЭ постоянно работают на Запорожской АЭС, но вместо решительного осуждения обстрелов со стороны ВСУ слышны сухие отчеты о том, что "радиационный фон в норме".
"Почему не звучит четкое и ясное: "Прекратите обстреливать ЗАЭС!"? Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей?" - подчеркнул губернатор.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
