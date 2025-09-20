https://ria.ru/20250920/aktivy-2043078371.html

Навязчивый бред грабежа активов: Россия отправит ЕС психиатрическую помощь

Навязчивый бред грабежа активов: Россия отправит ЕС психиатрическую помощь - РИА Новости, 20.09.2025

Навязчивый бред грабежа активов: Россия отправит ЕС психиатрическую помощь

Еврокомиссия, покапризничав и понабивав себе цену, сообщила, что 19-й (девятнадцатый!!!) пакет русофобских рестрикций принят. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:02:00+03:00

германия

прибалтика

украина

кристин лагард

еврокомиссия

евросоюз

euroclear

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043086364_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_e9305d02a2e25165d1b91ef8f97a8a7e.jpg

Еврокомиссия, покапризничав и понабивав себе цену, сообщила, что 19-й (девятнадцатый!!!) пакет русофобских рестрикций принят.Две тусклые блондинки-политикессы, фон дер Ляйен и Каллас, отрапортовали, что если предыдущие несколько десятков тысяч санкций не сработали, то вот эти, что должны быть утверждены в ближайшие дни, окажутся сто, нет, тысячепроцентно эффективными. И точно "разорвут нашу экономику в клочья", а нас и нашу страну поставят "на колени".Шизофрения, как и было сказано.Политикессы — сами, как и их канцелярии, выпускающие пресс-релизы с подобными угрозами в наш адрес, не могут не знать, что финансовая система Франции уже окочурилась, Германия (Германия!!!) живет в долг: каждый пятый (льстивая оценка) или каждый третий евро в ее казне (эта цифра ближе к реальности) — заемный.Это две самые крупные экономики Европы.Что происходит в экономике той же лимитрофной с нами Прибалтики, тотально зависимой от еэсовских займов, представить даже как-то совсем недушеполезно для здравых людей.А еще есть Украина. Которая та еще содержанка, конечно же. Прибалтика хоть не кричит и не истерикует. А вот киевское тараканище визжит, требуя очередных десятков миллиардов евро, практически не своим голосом.Этих денег у ЕС нет. Нет даже более скромных сумм, надо добавить. Но Украина оказалась реально ненасытной. Поэтому еэсовские, припертые к стенке воплями Зеленского, на этой неделе решали, как именно они будут выходить на большую дорогу, чтобы уже начать грабить. Нас.Санкции — в их девятнадцатом по счету изводе. И конфискация — прямая, ничем уже не замаскированная, наших государственных авуаров.Названа и цифра. Это 170 миллиардов денег — в общеевропейской валюте. Миллиарды лежат на счетах бельгийской Euroclear. Своего рода банковская ячейка — только не для хранения полотен старых мастеров или бабушкиных бриллиантовых колье, а для активов, размещенных в акциях, облигациях и иных финансовых инструментах.Еврокомиссия, действующая как выжившая из ума старуха, желающая удержать при себе вороватого жиголо, решила, что способов грабежа есть два.Первый — наиболее простой — надавить на Евроцентробанк и его президентшу, мадам Лагард, чтобы она отдала распоряжение выпустить беспроцентные европейские облигации с 30-летним сроком погашения. Затем потратить наши живые и приносящие миллиардные доходы деньги на их ничего не стоящие бумажки. Отдать бумажки Зеленскому. Чтобы тот продолжал свой кровавый банкет.Если Кристин Лагард, финансистка и единственная здравомыслящая в этой компании специалистка, откажется от подобной авантюры, Еврокомиссия подготовила второй вариант грабежа.Еэсовские могут организовать инвестфонд с уставным капиталом как раз в 160 (или в 170, цифры разнятся) миллиардов евро. Тогда, как полагают в Еврокомиссии, это даст возможность "привлечь инвесторов (читай — соучастников преступления) не только из Европы".Первый вариант означает для европейской финансовой системы смерть практически немедленную. Потому что, видя отношение к собственности — факт, что она наша, значения для инвесторов не имеет, — те, кто хранят активы в евро, от этой резервной валюты избавятся. Никакие лозунги, никакие кричалки о том, что это "на благо демократической Украины", на инвесторов не подействуют.Второй вариант, если он будет принят и утвержден (а сегодня нет ни единого аргумента в пользу иного пути развития событий), тоже означает смерть. Просто чуть растянутую во времени.Но смерть наступит по-любому.Потому что хищники — а еэсовские хищники точно — остановиться в своей алчной шизофрении не в состоянии.Остается, правда, еще один вопрос. Пусть и периферийный. Не слишком обязательный. Нас, по большому счету, не сильно беспокоящий. Но задать его для порядка нужно.Еврокомиссия намерена ограбить нас на 160 (ну или на 170) миллиардов евро — цифры, как мы заметили, разнятся.Общая сумма наших авуаров составляла около 300 миллиардов евро. А куда в таком случае подевались 130 миллиардов?И не то что нам они особо дороги: мы уже три с лишним года знаем, что имеем дело с грабителями. Но хотелось бы проверить уровень политического дна и степень русофобской шизофрении.Впрочем, учитывая раж алчности и накал русофобской ненависти, лучше оставить эту тему для врачей. Ну или для санитаров. Они знают, как и кого "возить в психиатрическую". Пусть и политического свойства.

https://ria.ru/20250919/tramp-2042852504.html

https://ria.ru/20250918/kiev-2042594698.html

https://ria.ru/20250918/ekonomika-2042540813.html

https://ria.ru/20250912/tramp-2041336373.html

германия

прибалтика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

германия, прибалтика, украина, кристин лагард, еврокомиссия, евросоюз, euroclear, аналитика