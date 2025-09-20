Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки
Аэропорт в Брюсселе отменит половину рейсов на воскресенье из-за кибератаки
© AP Photo / Harry NakosОбстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
© AP Photo / Harry Nakos
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани.
«
"Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе.
Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник.
В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.