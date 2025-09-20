Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 20.09.2025 (обновлено: 19:23 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/aeroport-2043228786.html
Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки
Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки - РИА Новости, 20.09.2025
Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки
Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T19:18:00+03:00
2025-09-20T19:23:00+03:00
в мире
брюссель
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043191635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c4f263d9b4fa83101e89c1b476301c9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани. "Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе. Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
https://ria.ru/20250920/kiberataka-2043162809.html
брюссель
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043191635_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_5b58bbb4eacf5aa41f7794ebced51ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, бельгия
В мире, Брюссель, Бельгия
Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки

Аэропорт в Брюсселе отменит половину рейсов на воскресенье из-за кибератаки

© AP Photo / Harry NakosОбстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани.
«
"Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе.
Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник.
В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Берлин — Бранденбург. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В аэропорте Берлина происходят задерживаются рейсы из-за кибератаки
Вчера, 12:55
 
В миреБрюссельБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала