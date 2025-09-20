https://ria.ru/20250920/aeroport-2043228786.html

Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки

Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки - РИА Новости, 20.09.2025

Аэропорт в Брюсселе отменил половину рейсов из-за кибератаки

Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T19:18:00+03:00

2025-09-20T19:18:00+03:00

2025-09-20T19:23:00+03:00

в мире

брюссель

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043191635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c4f263d9b4fa83101e89c1b476301c9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани. "Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе. Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.

https://ria.ru/20250920/kiberataka-2043162809.html

брюссель

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, бельгия