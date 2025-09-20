Рейтинг@Mail.ru
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой
11:07 20.09.2025 (обновлено: 15:03 20.09.2025)
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой
2025-09-20T11:07:00+03:00
2025-09-20T15:03:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке, парализовавшей системы регистрации.Так, международный аэропорт Завентем в Брюсселе сообщил, что процедуры по регистрации выполняются вручную. "Системы аэропорта Брюсселя, по всей видимости, не затронуты. Проводится дальнейшее расследование последствий", — уточнили в пресс-службе Завентема.Пассажиров призвали заранее проверять статус рейса и приезжать только в том случае, если его подтвердили.Похожие рекомендации опубликовали аэропорты Берлин-Бранденбург и Хитроу в Лондоне. Они предупредили о задержках вылетов.Причиной коллапса стала произошедшая накануне кибератака на компанию Collins Aerospace — поставщика систем регистрации, работающего по всей Европе. Там заявили, что стараются как можно быстрее восстановить полную функциональность сервисов.
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой

© AP Photo / Harry Nakos Обстановка в аэропорту Завентем в Брюсселе после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025
Обстановка в аэропорту Завентем в Брюсселе после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025
© AP Photo / Harry Nakos
Обстановка в аэропорту Завентем в Брюсселе после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025
БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке, парализовавшей системы регистрации.
Так, международный аэропорт Завентем в Брюсселе сообщил, что процедуры по регистрации выполняются вручную.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
9 сентября, 21:02
"Системы аэропорта Брюсселя, по всей видимости, не затронуты. Проводится дальнейшее расследование последствий", — уточнили в пресс-службе Завентема.
Пассажиров призвали заранее проверять статус рейса и приезжать только в том случае, если его подтвердили.
Похожие рекомендации опубликовали аэропорты Берлин-Бранденбург и Хитроу в Лондоне. Они предупредили о задержках вылетов.
Причиной коллапса стала произошедшая накануне кибератака на компанию Collins Aerospace — поставщика систем регистрации, работающего по всей Европе. Там заявили, что стараются как можно быстрее восстановить полную функциональность сервисов.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Австрии рассказали подробности кибератаки на МВД страны
30 августа, 14:22
 
Заголовок открываемого материала