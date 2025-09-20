https://ria.ru/20250920/aeroport-2043146854.html

Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой

БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке, парализовавшей системы регистрации.Так, международный аэропорт Завентем в Брюсселе сообщил, что процедуры по регистрации выполняются вручную. "Системы аэропорта Брюсселя, по всей видимости, не затронуты. Проводится дальнейшее расследование последствий", — уточнили в пресс-службе Завентема.Пассажиров призвали заранее проверять статус рейса и приезжать только в том случае, если его подтвердили.Похожие рекомендации опубликовали аэропорты Берлин-Бранденбург и Хитроу в Лондоне. Они предупредили о задержках вылетов.Причиной коллапса стала произошедшая накануне кибератака на компанию Collins Aerospace — поставщика систем регистрации, работающего по всей Европе. Там заявили, что стараются как можно быстрее восстановить полную функциональность сервисов.

