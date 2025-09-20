https://ria.ru/20250920/aeroport-2043133243.html

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" четыре самолета, выполнявших рейсы в Самару."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - заключил Кореняко.

