В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
08:42 20.09.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения - РИА Новости, 20.09.2025
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" четыре самолета, выполнявших рейсы в Самару."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - заключил Кореняко.
В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" четыре самолета, выполнявших рейсы в Самару.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - заключил Кореняко.
